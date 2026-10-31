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Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी! सप्टेंबरचा हप्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात; १५०० की ३०००?

Ladki Bahin Yojana September Installment: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सप्टेंबर महिन्याचाहप्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
Ladki Bahin Yojana September Installment

Ladki Bahin Yojana September Installment

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्रातील महिला वर्गामध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा शेवटचा दिवस आला असून 'लाडकी बहीण योजनेतील' सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता कधी येणार असा प्रश्न महिलांकडून विचारला जात होता. मात्र आता लाडक्या बहिणींच्या या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

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