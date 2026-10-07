Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या सप्टेंबरच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट; १,५०० नाही थेट ३,००० रुपये मिळणार?

Ladki Bahin September installment : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आता वाढली आहे. ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा उलटूनही सप्टेंबरच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याकडे राज्यातील लाखो महिलांचे लक्ष लागले आहे..ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबरच्या अखेरीस लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. त्यापूर्वी जुलैचा हप्ता ऑगस्टच्या अखेरीस देण्यात आला होता. त्यामुळे सप्टेंबरचा हप्ता ऑक्टोबरच्या अखेरीस मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, दसऱ्यानंतर सप्टेंबर महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता जमा करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. मात्र, २५ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान यासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला नाही, तर हप्ता आणखी लांबण्याची शक्यता आहे..नोव्हेंबरमध्ये दिवाळी असल्याने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचा मिळून ३,००० रुपयांचा हप्ता एकत्र देण्याचा पर्यायही सरकारकडून विचारात घेतला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख.दरम्यान, ई-केवायसी अपूर्ण असणे किंवा बँक खाते आधारशी लिंक नसणे यामुळे काही लाभार्थी महिलांचे हप्ते रखडले आहेत. त्यामुळे लाभार्थींनी ई-केवायसी पूर्ण आहे का आणि बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.