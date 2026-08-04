Ladki Bahin Yojana: १५०० नाही ३००० मिळणार! लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होणार, पुढील हप्त्याबाबत महत्त्वाची माहिती

मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. आतापर्यंत जून २०२६ पर्यंतचे सर्व हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. त्यानंतर जून महिन्याचा हप्ता महिलांना कधी मिळणार याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'च्या आगामी हप्त्याबाबत अपडेट समोर आली आहे. या योजनेच्या नियमांनुसार, पात्र महिलांना जून महिन्याचा हप्ता १५ जुलैच्या सुमारास देण्यात आला होता. त्यामुळे जुलै महिन्याचा हप्ता १५ ऑगस्टपर्यंत महिलांच्या खात्यात जमा केला जाईल, अशी शक्यता आहे. इतकेच नव्हे तर जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता यावेळी एकत्रित दिला जाणार असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Mumbai Police: मुंबई पोलीस दलात मोठा वेतन घोटाळा! २ अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन.रक्षाबंधन सण गोड होणारराज्य सरकार महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधन सणाची विशेष भेट देण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले जात आहे. याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र १७ ऑगस्टपर्यंत जुलै महिन्याची रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा झाली नाही, तर ऑगस्ट महिन्यात येणाऱ्या रक्षाबंधन सणाचे औचित्य साधून जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचा एकत्रित हप्ते असे ३००० रुपये देण्याची शक्यता आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे..Mumbai News: मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा ठपका, २०७ जणांवर गुन्हे; कारवाईआधीच ६८ जण निवृत्त .ई-केवायसीनंतर ८० लाख महिला अपात्र योजनेतील नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे पाहता योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. या पडताळणीनंतर राज्यातील ८० लाख महिला अर्जदार अपात्र ठरल्या असून १ कोटी ६६ लाख महिला पात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.