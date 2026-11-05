Latest Marathi News Live Update : रमा एकादशी आणि वसुबारसनिमित्त संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचे संजीवन समाधी मंदिर रंगीबेरंगी फुलांनी सजले, मनमोहक पुष्पसजावटीने भाविकांचे वेधले लक्ष

रमा एकादशी आणि वसुबारसनिमित्त आळंदीतील संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिरात आकर्षक पुष्पसजावट करण्यात आली आहे. विविध रंगांच्या सुगंधी फुलांनी मंदिराचा गाभारा आणि संपूर्ण परिसर सजवण्यात आला असून, या मनमोहक सजावटीमुळे मंदिराचे सौंदर्य अधिकच खुलून आले आहे. फुलांनी सजलेले माऊलींचे मंदिर भाविकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत असून, दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना या सुंदर सजावटीचा आनंद घेता येत आहे. दिवाळीच्या मंगलमय वातावरणात माऊलींच्या मंदिरातील हे फुलांचे मनोहारी रूप सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.