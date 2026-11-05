महाराष्ट्र बातम्या

Latest Marathi News Live Update : रमा एकादशी आणि वसुबारसनिमित्त संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचे संजीवन समाधी मंदिर रंगीबेरंगी फुलांनी सजले, मनमोहक पुष्पसजावटीने भाविकांचे वेधले लक्ष

Breaking Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर..
Latest Marathi News Live Update

Latest Marathi News Live Update

esakal

Alandi Live रमा एकादशी आणि वसुबारसनिमित्त संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचे संजीवन समाधी मंदिर रंगीबेरंगी फुलांनी सजले, मनमोहक पुष्पसजावटीने भाविकांचे वेधले लक्ष

रमा एकादशी आणि वसुबारसनिमित्त आळंदीतील संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिरात आकर्षक पुष्पसजावट करण्यात आली आहे. विविध रंगांच्या सुगंधी फुलांनी मंदिराचा गाभारा आणि संपूर्ण परिसर सजवण्यात आला असून, या मनमोहक सजावटीमुळे मंदिराचे सौंदर्य अधिकच खुलून आले आहे. फुलांनी सजलेले माऊलींचे मंदिर भाविकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत असून, दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना या सुंदर सजावटीचा आनंद घेता येत आहे. दिवाळीच्या मंगलमय वातावरणात माऊलींच्या मंदिरातील हे फुलांचे मनोहारी रूप सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Diwali Festival
Narendra Modi
Raju Shetti
pune
Mumbai
Gokul Election
Eknath Shinde
Traffic
Farmer Agitation
Entertainment news
mallikarjun kharge
Amit Shah
Gyanesh Kumar controversy
weather alerts Maharashtra
IMD monsoon alert