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Omraje Nimbalkar: उद्धव ठाकरे अन् आदित्य ठाकरेंबद्दल ओमराजे पहिल्यांदाच बोलले; कोर्टाच्या निकालावरही दिली प्रतिक्रिया

Omraje Nimbalkar court verdict reaction 2026: या प्रकरणात सीबीआयने १२७ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते, तर एका आरोपीला माफीचा साक्षीदार करण्यात आले होते.
Omraje Nimbalkar Reaction

Omraje Nimbalkar Reaction

esakal

संतोष कानडे
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Pawanraje Nimbalkar Case: धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे वडील पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याप्रकरणाचा निकाल शनिवारी आला आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर चाललेल्या केसचा निकाल विशेष कोर्टाने दिला असून न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

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