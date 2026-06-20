Omraje Nimbalkar: उद्धव ठाकरे अन् आदित्य ठाकरेंबद्दल ओमराजे पहिल्यांदाच बोलले; कोर्टाच्या निकालावरही दिली प्रतिक्रिया

Pawanraje Nimbalkar Case: धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचे वडील पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याप्रकरणाचा निकाल शनिवारी आला आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर चाललेल्या केसचा निकाल विशेष कोर्टाने दिला असून न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे..या प्रकरणात सीबीआयने १२७ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते, तर एका आरोपीला माफीचा साक्षीदार करण्यात आले होते. या खटल्यात माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह नऊ जणांवर आरोप ठेवण्यात आलेले होते. राजकीय वैमनस्यातून आणि २५ लाख रुपयांची सुपारी देऊन ही हत्या घडवून आणल्याचा आरोप सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात केला होता. मात्र कोर्टाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली..EPFO Interest Rate 2026: 7 कोटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! व्याजदराच्या प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी; खात्यात पैसे कधी जमा होणार?.कोर्टाच्या निकालावर खासदार ओमराजे काय म्हणाले?''स्व. पवनराजे साहेबांचा खून हा राजकीय वैमनस्यातून झाल्याचं कोर्टाने मान्य केलं आहे. राज्य सरकाच्या पोलिसांनी जो तपास केला त्यात त्रुटी होत्या. माजी गृहमंत्री पद्मसिंह पाटलांचा दबाव पोलिसांवर होता, त्यामुळे केसचा तपास सीबीआयकडे वर्ग व्हावा म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर तपास सीबीआयने केला. सीबीआयने पूर्ण परिश्रम घेऊन तपास केला होता. आता कोर्टाची ऑर्डर वाचल्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत.'' असं ओमराजे म्हणाले.माझ्या वडिलांना नेमकं मारलं कुणी? असा प्रश्न आमच्या कुटुंबासमोर असल्याची खंत ओमराजे निंबाळकरांनी बोलून दाखवली. ''हे कलियुग आहे, कलियुगात चांगलं वागणं, चांगलं रहाणं.. चांगल्या माणसाला कायम निराशा पदरी पडते.'' अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केली..Vasmat Crime : कारची काच फोडून दहा लाख पळवणारी आंतरराज्य टोळी गजाआड; हिंगोली गुन्हे शाखेची धडक कारवाई.ऑपरेशन टायगरबद्दल ओमराजे काय म्हणाले?खासदार ओमराजे निंबाळकर म्हणाले की, माझ्या मतदारसंघात गेल्यानंतर मी सर्वसामान्य जनतेशी चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेणार आहे. उद्धवजी आणि आदित्यजींबद्दल मी काहीही बोललेलो नाही.. भूमिका काहीही ठरली तरी दोघांबद्दल काहीही बोलणार नाही.. माझी राजकीय भूमिका लोकांसोबत चर्चा करुन ठरवणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.