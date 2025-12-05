Farmer News: महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या ७/१२ प्रमाणपत्रांना आता कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. महसूल विभागात डिजिटल क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. जो आता डिजिटल ७/१२ रेकॉर्डला कायदेशीर संरक्षण प्रदान करतो..या संदर्भात एक अधिकृत सरकारी परिपत्रक (GR) देखील जारी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, शेतकऱ्यांना ७/१२, ८-अ आणि बदल प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी वारंवार तलाठी कार्यालयात जावे लागत होते, जे एक वेळखाऊ आणि कंटाळवाणे प्रक्रिया होती. या सरकारी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना घरबसल्या हे महत्त्वाचे कागदपत्र मिळू शकेल..Indigo Flight Update: प्रवाशांसाठी खुशखबर! तिकीट रद्दीची पूर्ण परतफेड मिळणार; इंडिगोची मोठी घोषणा!.या संदर्भात एक अधिकृत सरकारी परिपत्रक (GR) देखील जारी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, शेतकऱ्यांना ७/१२, ८-अ आणि बदल प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी वारंवार तलाठी कार्यालयात जावे लागत होते, जे एक वेळखाऊ आणि कंटाळवाणे प्रक्रिया होती. या सरकारी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना घरबसल्या हे महत्त्वाचे कागदपत्र मिळू शकेल..महसूल विभागाच्या जीआर (सरकारी आदेश) मध्ये स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल स्वाक्षरी असलेले ७/१२, ८-अ आणि बदल प्रमाणपत्रे, ज्यामध्ये डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६-अंकी पडताळणी क्रमांक असतो, ते पूर्णपणे कायदेशीर मानले जातील आणि सर्व सरकारी, आर्थिक, बँकिंग आणि न्यायालयीन उद्देशांसाठी वैध असतील..हे निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अभिलेख अधिकार आणि नोंदणी नियम, १९७१ अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल. नागरिक digitalsatbara.ma-habhumi.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात आणि डिजिटल पेमेंट करून ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतरा सहज मिळवू शकतात..Mumbai News: मुंबईत पहिल्यांदाच ३ किलोमीटरचा अंडरग्राउंड पादचारी बोगदा! कुठून कुठे होणार? जाणून घ्या एमएमआरसीची भविष्यदर्शी योजना....महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 'एक्स' या सोशल नेटवर्किंग साईटवर मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती पोस्ट केली आणि सांगितले की, या निर्णयामुळे शेतकरी, जमीनदार (जमीनधारक) आणि सामान्य नागरिकांसाठी सोयी, पारदर्शकता आणि जलद सेवेचा एक नवा अध्याय उघडेल. हे पाऊल 'डिजिटल महाराष्ट्र'च्या दिशेने राज्य सरकारचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ज्याचा थेट फायदा कोट्यवधी नागरिकांना होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.