IMD Yellow Alert Maharashtra : विदर्भाला उष्णतेपासून दिलासा! उद्यापासून पूर्वमोसमी पावसाची शक्यता, अनेक जिल्ह्यांना Yellow Alert, मराठवाडा-पुण्यात काय स्थिती?

पुणे : राज्यात उष्णतेची लाट कायम असतानाच विदर्भासाठी काहीसा दिलासादायक अंदाज हवामान विभागाने (Maharashtra heatwave latest update) वर्तविला आहे. उद्यापासून (ता. २९) विदर्भातील अनेक भागांत पूर्वमोसमी पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यांसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने संबंधित जिल्ह्यांना 'येलो अलर्ट' जारी केला आहे..दरम्यान, राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये उन्हाचा चटका कायम असून तापमानात मोठी वाढ झाल्याचे चित्र आहे. मंगळवारी (ता. २८) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अमरावती येथे राज्यातील उच्चांकी ४६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. याशिवाय अकोला आणि वर्धा येथे ४६ अंशांच्या पुढे तापमान पोहोचले, तर नागपूर, चंद्रपूर आणि यवतमाळ येथेही पारा ४५ अंशांच्या वर गेला..हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र आणि परिसरावर केंद्राकडून बाहेरच्या दिशेने वाहणारी चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच तेलंगणा परिसरात चक्राकार वाऱ्यांचा प्रभाव असून, तेथून कोमोरीन भागापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. या वातावरणीय घडामोडींमुळे विदर्भात पूर्वमोसमी पावसासाठी पोषक स्थिती तयार झाली आहे..विदर्भातील जिल्ह्यांना येलो अलर्टउद्या (ता. २९) बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वाशीम, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यांसह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे..राज्यातील तापमानाची स्थितीराज्यातील अनेक शहरांमध्ये उष्णतेचा तीव्र प्रभाव कायम आहे. जळगाव येथे ४४.६ अंश, धुळे ४४ अंश, परभणी ४४.५ अंश, सोलापूर ४३.९ अंश, छत्रपती संभाजीनगर ४३ अंश तापमानाची नोंद झाली. पुण्यात ३९.८ अंश, तर कोल्हापूरमध्ये ३६.३ अंश तापमान राहिले..कोकणात तुलनेने कमी तापमानाची नोंद झाली असून सांताक्रूझ येथे ३४.३ अंश, रत्नागिरी येथे ३३.५ अंश तापमान राहिले. महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी २१.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..विभागनिहाय कमाल तापमानउत्तर महाराष्ट्र : ४४.६ अंशपश्चिम महाराष्ट्र : ४३.९ अंशमराठवाडा : ४४.५ अंशविदर्भ : ४६.६ अंशकोकण : ३४.३ अंशउर्वरित राज्यात ढगाळ वातावरणासह उकाडा कायम राहण्याची शक्यता असून, पुढील काही दिवस उष्णतेपासून तात्काळ दिलासा मिळण्याची चिन्हे नसल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.