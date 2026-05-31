राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. शासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना सुरू राहणार आहे, पण, ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीची मुदत वाढवण्याचा किंवा नवीन लाभार्थींची नोंदणी करण्याचा कोणताही विचार सध्या नाही. शासनाने राबवलेल्या पडताळणी मोहिमेनंतर, लाभार्थींच्या यादीतून ८० लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. .कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आणि अपात्र लाभार्थीं पडताळणासाठी सुरू करण्यात आलेली ई-केवायसी मोहीम ३० एप्रिल रोजी संपली. ज्या महिलांची ई-केवायसी पडताळणी अपूर्ण राहिली होती, त्यांनी केलेल्या विनंत्या आणि आवाहने असूनही, शासनाने ही मुदत वाढवली जाणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थींना पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. शिवाय, नवीन लाभार्थींची नोंदणी करण्याबाबतही सध्या कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.".'लाडकी बहीण'च्या ई केवायसीला मुदतवाढ मिळाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल, महिलांची अर्ज घेण्यासाठी विनवणी; अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?.८० लाख महिलांची नावे का वगळली?अधिकृत आकडेवारीनुसार, यादीतून ८० लाख नावे वगळली जाणे हे अपात्र अर्जदारांना वगळण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एका पद्धतशीर प्रक्रियेचा परिणाम आहे. अधिकाऱ्यांनी नावे वगळण्यामागे अनेक कारणे दिली आहेत, यामध्ये १)विहित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण न करणे किंवा नोंदी अपडेट न करणे; २)अपूर्ण किंवा चुकीची कागदपत्रे सादर करणे ३) योजनेसाठी निश्चित करण्यात आलेले पात्रता आणि उत्पन्नाचे निकष पूर्ण न करणे; ४) वैयक्तिक माहितीत तफावत असणे. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, नोव्हेंबर २०२५ पासून शासनाने कागदपत्रे अद्ययावत करण्याची मुदत अनेकदा वाढवली होती आणि ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत म्हणून निश्चित करण्यात आली होती..Ladki Bahin Yojana : मोठी बातमी! 'या' लाडक्या बहिणींवर होणार कारवाई, मंत्री आदिती तटकरेंचा थेट इशारा...महिलांमध्ये नाराजीयादीतून आपली नावे वगळली गेल्यामुळे, योजनेतून वगळलेल्या महिलांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आपली नाराजी व्यक्त करताना पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या एक महिला म्हणाली की, "मी माझी कागदपत्रे सादर केली होती आणि मला खात्री देण्यात आली होती की , सिस्टिम अपडेट केली जाईल. तरीही, माझे नाव यादीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले. माझ्या घरखर्चाची पूर्तता करण्यासाठी ती मासिक आर्थिक मदत अत्यंत आवश्यक होती." एका अंगणवाडी कार्यकर्तीने सांगितले की, अनेक महिलांचा असा समज झाला होता की, ज्याप्रमाणे सरकारने यापूर्वी मुदतवाढ दिली होती, त्याचप्रमाणे यावेळीही सरकार मुदतवाढ देईल. या चुकीच्या समजामुळे, त्यांचे मासिक हप्ते आता अचानक थांबले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.