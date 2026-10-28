Ladki Bahin Yojana KYC Update : लाडक्या बहिणींसाठी खूशखबर! 81 लाख महिलांना पुन्हा मिळणार 1500 रुपये? 'केवायसी'बाबत मुख्यमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन, कधी जमा होणार पैसे?

Ladki Bahin Yojana KYC Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ केवायसी प्रक्रियेमुळे बंद झालेल्या महिलांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आलीये. केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे ८१ लाख महिलांना पुन्हा दरमहा १,५०० रुपये देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे. त्यामुळे या महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे..किसान सभेच्या आंदोलनाला यशशेतकरी आणि विविध घटकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेने अकोला ते मुंबई असा वाहन लाँग मार्च काढला होता. मंगळवारी शहापूर येथे हा मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापूर्वी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत सुमारे दोन तास बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी, महिला आणि अन्य घटकांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली..केवायसी पोर्टल पुन्हा सुरू होण्याची शक्यतामुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अनेक महिलांचा लाभ केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे बंद झाला आहे. या महिलांना पुन्हा लाभ मिळावा, यासाठी केवायसी प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची आणि बंद झालेले पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याचे वृत्त आहे..Belagavi To Kolhapur Railway Route Survey : बहुप्रतिक्षित बेळगाव-कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण सुरू; पुण्यातील कंपनीकडे सर्वेक्षणाची जबाबदारी, 55 लाखांचा निधी मंजूर.तसेच, ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, मात्र त्यानंतरही त्यांच्या खात्यात योजनेचे पैसे जमा झालेले नाहीत, त्यांचाही लाभ पुन्हा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, ८१ लाख महिलांचा लाभ प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार आणि थकीत रक्कम कधी मिळणार, याबाबत अधिकृत निर्णय व अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे..Shetkari Karj Mafi Update : दिवाळीपूर्वी 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता; खात्यात जमा होणार पैसे? 4 हजार कोटींचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे....नमो शेतकरी योजनेचे थकीत हप्ते मिळणार?किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवरही चर्चा झाली. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे थकीत दोन हप्ते लवकर वितरित करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती आहे. याशिवाय दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देणे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करणे आणि पीक विम्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडवणे, या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली..शालेय पोषण आहार कर्मचारी, बांधकाम कामगारांनाही दिलासा?या बैठकीत शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. बांधकाम कामगारांसाठी मेडिक्लेम योजना सुरू करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीशी संबंधित प्रश्न सोडवण्याबाबतही आश्वासने देण्यात आल्याचे किसान सभेच्या शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभ बंद झालेल्या महिलांचे लक्ष आता या बैठकीकडे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.