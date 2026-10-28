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Ladki Bahin Yojana KYC Update : लाडक्या बहिणींसाठी खूशखबर! 81 लाख महिलांना पुन्हा मिळणार 1500 रुपये? 'केवायसी'बाबत मुख्यमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन, कधी जमा होणार पैसे?

Ladki Bahin Yojana latest KYC update Maharashtra : केवायसीमुळे लाभ बंद झालेल्या ८१ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ पुन्हा मिळण्याबाबत आश्वासन मिळाल्याची माहिती आहे.
Ladki Bahin Yojana latest KYC update Maharashtra

Ladki Bahin Yojana latest KYC update Maharashtra

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana KYC Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ केवायसी प्रक्रियेमुळे बंद झालेल्या महिलांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आलीये. केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या सुमारे ८१ लाख महिलांना पुन्हा दरमहा १,५०० रुपये देण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे. त्यामुळे या महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

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