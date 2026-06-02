Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहिणींना माफी पण १४ हजार पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुली करणार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठणकावले

लाडकी बहीण योजनेतून ८१ लाख महिलांना वगळण्यात आले असले तरी त्यापैकी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या लाभाचे पैसे वसूल केले जाणार नाहीत. अपात्र महिलांना एकवेळ माफी दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मात्र त्याचवेळी ही योजना केवळ महिलांसाठी असतानाही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १४ हजार पुरुषांकडून मात्र लाभाची रक्कम वसूल केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. .ही योजना सुरू झाली त्यावेळी २ कोटी ४७ लाख लाभार्थी होते. लाभार्थींना केवायसी बंधनकारक करून निकष तपासायला सुरुवात झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही संख्या कमी होऊन मे अखेरीस लाभार्थींची संख्या १ कोटी ६६ लाखांवर येऊन ठेपली. यावरून विरोधकांनी महायुतीवर टीकेची झोड उडवली असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमामध्ये या योजनेतली लाभार्थींची संख्या कमी झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. . त्यांनी सांगितले, ''पडताळणीत या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांत १४ हजार पुरुष, पाच लाख सरकारी कर्मचारी, प्राप्तीकर भरणाऱ्या दहा लाख महिला आढळल्या. या सगळ्यांनी ई-केवायसी केली नाही. त्यामुळे जे योजनेसाठी अपात्र ठरले त्यांचेच मानधन थांबवले आहे. २५ लाख महिलांची केवायसी चुकली होती त्यात दुरुस्ती केली.'' मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना सुरू केली तेव्हा योजनेचे निकष स्पष्ट होते. आधी पडताळणी केली असती तर त्यातच वर्ष निघून गेले असते. त्यामुळे महिलांनी अर्ज भरताना दिलेली माहिती खरी मानून सरसकट सर्वांना योजना लागू केली.मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना आता एकाचवेळी ४५०० रुपये! 'ई-केवायसी' न केलेल्यांना मिळणार नाही लाभ; अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे 'ही' विनंती, वाचा....पुन्हा 'केवायसी विंडो' मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक असेल तर पुन्हा केवायसी विंडो सुरु करण्याची तयारी दाखवली. केवायसी करायची राहून गेली, असे वाटत असेल तर ही विंडो ओपन करायला तयार आहोत, असेही फडणवीस म्हणाले. .आदिती तटकरे काय म्हणाल्या? मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून सुरू आहे. केवायसीसाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. ई-केवायसी करूनही ज्या महिलांना लाभ मिळत नाही, त्यांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहता कामा नये, असे महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे म्हटले आहे.