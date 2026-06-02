Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहिणींना माफी पण १४ हजार पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुली करणार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठणकावले

ई-केवायसी न केल्यामुळे अनेकांचे मानधन थांबवण्यात आले, तर २५ लाख महिलांनी नंतर केवायसी दुरुस्त केली. गरज असल्यास पुन्हा केवायसी विंडो सुरू केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ वृत्तसेवा
लाडकी बहीण योजनेतून ८१ लाख महिलांना वगळण्यात आले असले तरी त्यापैकी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या लाभाचे पैसे वसूल केले जाणार नाहीत. अपात्र महिलांना एकवेळ माफी दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मात्र त्याचवेळी ही योजना केवळ महिलांसाठी असतानाही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १४ हजार पुरुषांकडून मात्र लाभाची रक्कम वसूल केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.

