MVA Legislative Council : विधानपरिषदेवरून महाविकास आघाडीत एकमत नाही, काँग्रेस, ठाकरे गटात ठिणगी पडली

Maharashtra Legislative Council Election : विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसने परस्पर तीन उमेदवारांची नावे जाहीर केल्यानंतर महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचा तिढा कायम आहे. काँग्रेसने नागपूर पदवीधर, पुणे शिक्षक आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी उमेदवार जाहीर केल्यानंतर मित्रपक्षांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी (ता. ३) मुंबईतील ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये मविआच्या नेत्यांची बैठक झाली. मात्र, पाच जागांच्या वाटपावर बैठकीत अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे रविवारी पुन्हा चर्चेची फेरी होणार आहे..काँग्रेसने नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून अभिजीत वंजारी, पुणे शिक्षक मतदारसंघातून जयंत आसगावकर आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघातून अदिती पोहरे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे.दरम्यान, अमरावती शिक्षक मतदारसंघावरून काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात मतभेद निर्माण झाले आहेत. तसेच छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि ठाकरे गटाने दावा केला आहे. त्यामुळे या दोन जागांवरील निर्णयाकडे विशेष लक्ष लागले आहे..Pune Teachers MLC election : महायुतीचे विधान परिषद जागावाटप निश्चित; हायव्होल्टेज पुणे शिक्षक मतदारसंघ भाजपच्या वाट्याला; मंगेश चिवटे बंडखोरी करणार.शनिवारच्या बैठकीला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत उपस्थित होते. जागावाटपावर एकमत न झाल्याने रविवारी पुन्हा चर्चा करण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांसाठी २३ ऑक्टोबरला मतदान होणार असून २७ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.