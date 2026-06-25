Ladki Bahin Yojana Scam : लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या लाभार्थ्यांकडून सरकार वसूल करणार रक्कम; जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश

Massive Irregularities in Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्रातील लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमध्ये मोठा घोटाळा समोर आला आहे. राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात कबूल केले की, तब्बल १२,४१५ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही योजनेचा बेकायदेशीर लाभ घेतला. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत पुरुषांच्या बँक खात्यातही पैसे जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे..महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत विधानसभेत माहिती दिली. त्यांच्या लेखी उत्तरानुसार, योजना सुरू झाल्यानंतर अपात्र व्यक्तींनी नियमबाह्य पद्धतीने अर्ज दाखल करून लाभ घेतला. सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांनी तर आपल्या पदाचा गैरफायदा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय, पुरुष लाभार्थ्यांचे फॉर्म मंजूर होऊन त्यांच्या खात्यात योजनेची रक्कम जमा झाल्याचेही समोर आले..सरकारची कडक कारवाईया महाघोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने तात्काळ हालचाल सुरू केली आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. अपात्र ठरलेल्या सर्व लाभार्थ्यांकडून (सरकारी कर्मचारी आणि पुरुष लाभार्थी) जमा झालेली रक्कम तात्काळ वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहिणींवर सरकारने आतापर्यंत किती रुपये खर्च केले? या पैशातून करता आली असती 'ही' मोठी कामे.जिल्हाधिकारी आता स्थानिक पातळीवर अपात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांचा शोध घेणे,संबंधित व्यक्तींकडून पैसे वसूल करणेफसवणूक करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करणे,या मोहिमेसाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि संबंधित विभागांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. .योजना काय आहे?'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' ही राज्यातील गरजू महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणारी योजना आहे. केवळ पात्र गरिब महिलांसाठी रचलेल्या या योजनेत सरकारी कर्मचारी आणि पुरुषांनी प्रवेश केल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.