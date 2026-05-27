Maharashtra Marathi Language Row : लोकांना मराठी सक्तीचे धडे देणारे सरकार मंत्रालयातच 'नापास'; प्रवेशद्वारावरील 'तो' फलक पाहून कपाळावर हात माराल!

Maharashtra Marathi Language Row : महाराष्ट्रात राहणाऱ्यांनी मराठी बोललीच पाहिजे, असा आग्रह धरत रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांसाठी 'मराठीत बोला'ची सक्ती करणारे फडणवीस सरकार (Fadnavis government) आता स्वतःच राजभाषेच्या बाबतीत अडचणीत सापडले आहे. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरच मराठी भाषेची दयनीय अवस्था पाहायला मिळत असून, शुद्धलेखन आणि वाक्यरचनेतील गंभीर चुका सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत..मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या प्रवेशासाठी लावण्यात आलेल्या सूचना फलकांवर अनेक भाषिक चुका आढळून येत आहेत. मराठीच्या शुद्धलेखनासह वाक्यरचनेतही गोंधळ असल्याने मातृभाषेचा अवमान होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..मंत्रालयातील वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारने कडक नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मंत्रालयात प्रवेश मिळवणे आधीच कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या सूचना फलकांवरच चुकीची मराठी दिसत असल्याने प्रशासनाच्या भाषिक संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..'मंत्रालय प्रवेशाकरिता दुपारी २.०० वाजल्यापासून रांग येथून असेल' असा स्पष्ट आणि योग्य मजकूर असणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात 'मंत्रालय प्रवेशकरिता 02.00 वाजल्यांचे रांग येथून चालू' असा चुकीचा मजकूर असलेला फलक प्रवेशद्वारावर झळकत आहे. हा फलक गेल्या अनेक दिवसांपासून तसाच असल्याचे दिसून येत आहे..याशिवाय, 'सर्व कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयात प्रवेश करताना ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे' अशी विचित्र वाक्यरचना असलेला आणखी एक फलकही मंत्रालयात लावण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे सरकारलाच मराठी भाषेचे धडे देण्याची वेळ आली असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत..दररोज शेकडो अधिकारी आणि कर्मचारी या फलकांजवळून ये-जा करत असतानाही या भाषिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी कोणतीही हालचाल होत नसल्याने प्रशासन मराठी भाषा संवर्धनाबाबत किती गंभीर आहे, असा सवाल सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.