Latest Marathi News Update : मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच म्हणाले...

Devendra Fadanvis : मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच म्हणाले...Maratha Reservation : 20 व्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यक्त झाले आहेत. “मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं याचा आनंद आहे. आम्ही त्यांना आवाहन केलं होतं. त्यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्या. एक मागणी कायदेशीर अडचण असल्यामुळे मान्य केली नाही, त्या बद्दल त्यांना सांगितलं” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.“सबकमिटीचे त्यांना जी आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करु. त्या आश्वासनांकरीता बैठक घेणं, ती पूर्ण करणं ते सगळं आम्ही करु. यात प्रशासकीय निर्णय आहेत. निश्चितपणे सरकार सकारात्मक आहे. आमचे दरवाजे उघडे आहेत. मराठा समाजाकरता जेवढे निर्णय आम्ही घेतले, तेवढे निर्णय कोणी केले नाहीत” असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.