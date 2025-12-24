Latest Marathi News Live Update : नाशिकमध्ये महायुतीचा जागावाटप तिढा कायम

नाशिकमध्ये महायुतीतील जागावाटपावरून चर्चा अडचणीत सापडल्या असून १२२ जागांपैकी शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून ४५ ते ५० तर अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीकडून २० ते २५ जागांची मागणी करण्यात आली आहे. भाजपकडे मागील निवडणुकीतील ६६ नगरसेवकांसह इतर पक्षांतील अनेक माजी नगरसेवकांनी प्रवेश केल्याने पक्षाची ताकद वाढली असली तरी तब्बल एक हजारांहून अधिक इच्छूकांनी अर्ज केल्यामुळे भाजपसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक नेत्यांचा कल स्वबळावर लढण्याचा असताना, राज्य पातळीवरून महायुती कायम ठेवण्याच्या सूचनांमुळे नाशिकमध्ये महायुतीचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.