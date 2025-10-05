Latest Marathi News Live Update: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज अहिल्यानगर दौऱ्यावर

नाशिकमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या बूथ प्रमुख आणि कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा मेळावा पार पडणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेनेची रणनीती ठरवली जाणार आहे. भाजप पाठोपाठ शिंदे शिवसेनेने दंड थोपटले असून आज हॉटेल डेमोक्रसीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बूथ प्रमुख आणि कार्यकर्ता मेळावा घेणार आहेत. नाशिक महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढण्याची भाजपची तयारी असून कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शंभर प्लसचा नारा दिलाय.