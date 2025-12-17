7 अलिशान घरं, 16 कोटींची शेतजमीन अन् बरच काही, माणिकराव कोकाटेंची संपत्ती वाचून थक्क व्हाल!

Manikrao Kokate Net Worth: १९९६ च्या एका जुन्या खटल्यात राज्याचे क्रिडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलय. कोर्टानं त्यांच्यावर कलम ४१८ सीआरपीसी अंतर्गत कारवाई केली आहे. त्यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलय. परंतु चर्चेत असलेल्या मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे किती संपत्ती आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर जाणुन घेऊया....माणिकराव कोकाटे यांनी अजित पवारांच्या पक्षाकडून विधानसभेत निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये एकून संपत्ती किती आहे? याची माहिती दिली. कोकाटेंनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं तेव्हा त्यांच्याकडे एकूण 31 लाख 55 हजारांची रोख रक्कम होती. तसंच त्यांच्या वेगवेगळ्या बँका, वित्तीय संस्थामध्ये एकून ३६ लाख ७५ हजार रुपये असल्याचं नमुद केलं होतं. .शेअर्समध्ये कोट्यवधींची रक्कमशेअर्समध्ये देखील कोकाटे आणि त्यांच्या जोडीदाराच्या नावावर तब्बल ४ कोटी ७८ लाखांहून अधिक रक्कम असल्याची त्यांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संपुर्ण माहिती होती. कोकाटे आणि त्यांच्या जोडीदाराने ८ कोटी ८६ लाख रुपये कोणाला ना कोणाला दिल्याची प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं होतं.. कोकाटेंकडे मोठी वाहनंतसंच कोकाटे यांच्याकडे तब्बल चार मोठ्या वाहनं आहेत. त्यात सोनालिका ट्रॅक्टर, बुलेट, इनोव्हा हाय क्रॉस अॅण्ड हायब्रीड आणि महिंद्र थार अशा वाहनं आहेत. तसंच त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमुद केल्याप्रमाणे त्यांच्याकडे ११०० ग्रॅम सोनं आहेत. तसंच त्यांच्या पत्नीच्या नावावर दीड कोटींचं सोनं असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे कोकाटे यांच्याकडे ७ कोटी ९२ लाखांची संपत्ती असून त्यांच्या पत्नीच्या नावे ९ कोटी ३९ लाखांहून अधिक संपत्ती आहे. .घर आणि जमीनकोकाटे यांच्या नावे निफाड, सिन्नरमध्ये २६ एकर जमीन आहे. त्याची किंमत १६ कोटी ६२ लाखांहून अधिक असल्याची माहिती आहे. जमिनी आणि शेती मिळून कोकाटे यांच्या नावावर ११ कोटींहून अधिक संपत्ती असल्याचं बोललं जातय. याचबरोबर मंत्री कोकाटे यांच्या नावावर पाच घर आणि त्यांच्या जोडीदाराच्या नावावर दोन अशी ७ कोटी ४ लाखापेक्षा जास्त किमतीची सात घरं आहेत. .Manikrao Kokate: १९९६ चा खटला… दिवंगत बापासाठी मुलगी लढली अन् न्याय मिळून दिला, माणिकराव कोकाटेंविरोधात लढलेल्या ॲड. अंजली दिघोळे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.