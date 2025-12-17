महाराष्ट्र बातम्या

7 अलिशान घरं, 16 कोटींची शेतजमीन अन् बरच काही, माणिकराव कोकाटेंची संपत्ती वाचून थक्क व्हाल!

Maharashtra Minister Manikrao Kokate Net Worth: १९९६ च्या जुन्या खटल्यामुळे चर्चेत आलेले राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या संपत्तीबाबत तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घ्या...
Net Worth

Manikrao Kokate Net Worth

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Manikrao Kokate Net Worth: १९९६ च्या एका जुन्या खटल्यात राज्याचे क्रिडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलय. कोर्टानं त्यांच्यावर कलम ४१८ सीआरपीसी अंतर्गत कारवाई केली आहे. त्यामुळे सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलय. परंतु चर्चेत असलेल्या मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे किती संपत्ती आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर जाणुन घेऊया...

Loading content, please wait...
political
political leader
Manikrao Kokate
Manikrao Kokate controversy
Net worth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com