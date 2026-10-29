Maharashtra MLC Results 2026 : पुणे-नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा पराभव; शिवसेनेवर बन यांचा घणाघात, म्हणाले- महायुतीचा धर्म पाळला असता तर...

BJP faces losses in Pune and Nagpur Graduates’ Constituencies : शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत पुणे आणि नागपूरमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला आहे. पक्षाच्या या पराभवाला एकनाथ शिंदेंची शिवसेना जबाबदार असल्याचे भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेने युतीचा न धर्म पाळल्यानेच पराभव झाल्याचे बन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी आपल्या एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत पुणे आणि नागपूरमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने अपेक्षित सहकार्य केले नाही. पुण्यात ऐनवेळी सचिन सानप यांना पाठिंबा देऊन शिवसेनेने महायुतीच्या एकजुटीलाच धक्का दिला. त्यांना मिळालेली मतं पदवीधर निवडणुकीत भाजपला मिळाली नाहीत. तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अब्दुल सत्तार यांनी तर थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच्या विरोधात प्रचार केला. त्याचाही फटका बसला..पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजप-शिवसेनेत चुरस, काँग्रेसचा उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर; 'पदवीधर'चे काय?.शिवसेनेने महायुतीचा धर्म पाळून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सहकार्य केले असते, तर पाचही जागांवर महायुतीचा विजय झाला असता. मात्र, पुण्यातील एका जागेच्या हव्यासापोटी शिवसेनेने मित्रपक्षांना अडचणीत आणले आणि तीन जागांवरील विजयाची संधी गमावली. एका जागेसाठी मित्रपक्षांचे नुकसान करण्याची भूमिका महायुतीच्या हिताची नाही. असे नवनाथ बन यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या अभिजीत वंजारी यांना विजयी घोषित करण्यात आले. त्यांनी भाजपच्या सुधाकर कोहळे यांचा पराभव केला. अभिजीत वंजारी यांना प्रथम व द्वितीय पसंतीक्रमाची एकूण ६७ हजार २३१ मते मिळाली तर भाजपचे सुधाकर कोहळे यांना ६३ हजार ९६० मते मिळाली. तर पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या हर्षदा देशमुख-जाधव भाजपच्या डॉ. स्मिता योगेश जाधव यांचा ९ हजार ९२८ मतांनी पराभव केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.