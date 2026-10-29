महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra MLC Results 2026 : पुणे-नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा पराभव; शिवसेनेवर बन यांचा घणाघात, म्हणाले- महायुतीचा धर्म पाळला असता तर...

Pune Nagpur Graduates Election : शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पुणे व नागपूरमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला. भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला या पराभवासाठी जबाबदार धरले.
Navnath Ban Blames Shiv Sena for BJP’s Poll Setback

Navnath Ban Blames Shiv Sena for BJP’s Poll Setback

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

BJP faces losses in Pune and Nagpur Graduates’ Constituencies : शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत पुणे आणि नागपूरमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला आहे. पक्षाच्या या पराभवाला एकनाथ शिंदेंची शिवसेना जबाबदार असल्याचे भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेने युतीचा न धर्म पाळल्यानेच पराभव झाल्याचे बन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
Bjp
NCP
shivsena
Marathi News Esakal
www.esakal.com