बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्याचा विचार, तर हल्ले रोखण्यासाठी जंगलात कोट्यवधींच्या शेळ्या-बकऱ्या सोडणार; राज्य सरकारचा प्लॅन

राज्यातील बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर आणि हल्ल्यांवर राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. नागपूरमध्ये अधिवेशनावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, महायुती सरकार बिबट्यांनी खाण्याच्या शोधात जंगलाबाहेर येऊ नये यासाठी जंगलातच शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडणार आहे. अद्याप यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झालं नसलं तरी पुण्यातील काही भागात बिबट्यांसाठी शेळ्या-बकऱ्या सोडल्या आहेत..वनमंत्री गणेश नाईक यांनी म्हटलं की, हिंस्र प्राण्यांना जे भक्ष्य हवं असतं ते आता जंगलात उपलब्ध नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात बिबट्यांना शेळ्या किंव बकऱ्या गळ्यात टॅग घालून सोडण्याचा आमचा विचार आहे. प्रत्येक गावात जसा नंदी असतो तशाच या शेळ्या बकऱ्या असतील. बिबट्याचा धोका माणसांना होऊ नये यासाठी वनखात्यानं काही ठिकाणी शेळ्या सोडल्या आहेत..Mumbai : संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये वन अधिकाऱ्यांची दारू पार्टी, व्हिडीओ व्हायरल होताच चौकशीचे आदेश.बिबट्या हा वन्यजीव प्राणी होता पण तो आता ऊसातला जीव झालाय. जंगलापेक्षा ऊसाच्या फडात त्याची जास्त वाढ होतेय. शेड्युल १ मध्ये असलेल्या या प्राण्याचा आता शेड्युल २ मध्ये समावेश करण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव वनखात्याला पाठवला असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली..बिबटे जंगलात नसतील तर त्याची वन्यजीव म्हणून गणना करू नये. सध्या काही प्रमाणात बिबट्यांची नसबंदी करण्याची परवानगी आम्हाला केंद्रीय वनखात्याकडून मिळालीय. जंगलातून येऊन बिबट्यांनी गावात हल्ले करू नये यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचंही गणेश नाईक यांनी सांगितलं..राज्यात ज्या भागात बिबट्यांची संख्या जास्त झालीय तिथले बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्याचा विचारही सुरू आहे. आफ्रिकेत वाघ, सिंह आहेत पण बिबटे नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातले बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्याची मागणी केल्यास त्याचा विचार कराल का अशी विचारणा वन विभागाला करण्यात आली आहे. तसंच काही बिबटे हे वनताराला पाठवण्यात येतील अशी माहितीसुद्धा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली..