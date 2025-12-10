महाराष्ट्र बातम्या

बिबटे आफ्रिकेला पाठवण्याचा विचार, तर हल्ले रोखण्यासाठी जंगलात कोट्यवधींच्या शेळ्या-बकऱ्या सोडणार; राज्य सरकारचा प्लॅन

महायुती सरकार बिबट्यांनी खाण्याच्या शोधात जंगलाबाहेर येऊ नये यासाठी जंगलातच शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडणार आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याबाबत माहिती दिली.
सूरज यादव
राज्यातील बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येवर आणि हल्ल्यांवर राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. नागपूरमध्ये अधिवेशनावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, महायुती सरकार बिबट्यांनी खाण्याच्या शोधात जंगलाबाहेर येऊ नये यासाठी जंगलातच शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडणार आहे. अद्याप यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झालं नसलं तरी पुण्यातील काही भागात बिबट्यांसाठी शेळ्या-बकऱ्या सोडल्या आहेत.

