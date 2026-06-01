२०४७ पर्यंत एसटी बसेस १०० टक्के ईव्ही करणार, चार्जिग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात मोठा बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. 'विकसित महाराष्ट्र' या संकल्पनेअंतर्गत सन २०२९ पर्यंत एसटीच्या ५० टक्के, २०३५ पर्यंत ८० टक्के आणि २०४७ पर्यंत संपूर्ण १०० टक्के ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्यभरात ई-बसेससाठी आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशनच्या उभारणीला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले..फडणवीस यांनी सांगितले की, ज्या मार्गांवर ई-बसेस चालविण्यात येणार आहेत, त्या मार्गांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सखोल अभ्यास करण्यात यावा. तसेच पुरवठादाराकडून बस प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत त्यांची तपासणी आणि कार्यक्षमतेचे निरीक्षण पूर्ण करावे. ई-बसेसच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण इकोसिस्टिम विकसित करण्यावरही त्यांनी भर दिला..याशिवाय, ज्या मार्गांवर सध्या खाजगी बससेवा मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहे, त्या मार्गांचेही विश्लेषण करून एसटीच्या ई-बसेसचा पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या प्रकल्पामुळे राज्यातील प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी, सुरक्षित आणि प्रदूषणमुक्त प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. बैठकीला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.