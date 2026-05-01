Vidhan Parishad Election Candidates List : विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध; पक्षनिहाय उमेदवारांची यादी आली समोर, सर्वाधिक भाजपला संधी

MLC election unopposed Maharashtra : विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काही जागा बिनविरोध झाल्या असून भाजपला सर्वाधिक संधी मिळाली. पक्षनिहाय उमेदवारांची यादी समोर आली आहे.
Vidhan Parishad Election Candidates List maharashtra

Vidhan Parishad Election Candidates List maharashtra

MLC party wise candidates : विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठीची निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महायुतीने ९ जागांवर स्थान पक्क केलं आहे तर भाजपने सहा जागांवर वर्चस्व राखत आपली ताकद दाखवली, शिवसेना (शिंदे गट) दोन, राष्ट्रवादी काँग्रेस एक आणि महाविकास आघाडीकडून (उद्धव ठाकरे गट) एक अशी जागावाटपाची मांडणी स्पष्ट झाली. अखेरच्या क्षणी दोन्ही आघाड्यांतील तणाव निवळल्याने उमेदवारी अर्ज प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.

Devendra Fadnavis
Bacchu Kadu
Shiv Sena
Bjp
Uddhav Thackeray
Ambadas Danve
maharashtra
Eknath Shinde
BJP Leader
Vidhan Bhavan
nilam gorhe
Vidhan Parishad Election
Bachchu Kadu