Weather Forecast IMD Monsoon Pre Rain : पुढच्या तीन दिवसांचा हवामान अंदाज आला, ६ जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; तापमान वाढणार

Maharashtra climate news : राज्यात उन्हाचा तडाखा कायम असतानाच वातावरणात अचानक बदल होत असून पुढील तीन दिवस राज्यातील अनेक भागांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. विदर्भात वादळी पावसाचा जोर वाढणार असून काही जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह वादळी वाऱ्यांचा इशाराही देण्यात आला आहे..७ ते ९ मेदरम्यान राज्यातील तापमानात २ ते ३ अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता असून, कोकण किनारपट्टीवर उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहणार आहे. बदलत्या हवामानामुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे..विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत आज वादळी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. या भागांत मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे.मराठवाड्यातील नांदेड, लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांतही वादळी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि हिंगोली जिल्ह्यांत ढगाळ वातावरणासह हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे..मध्य महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांत काही ठिकाणी वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांत ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.दरम्यान, कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई आणि पालघर जिल्ह्यांत उष्ण आणि दमट हवामानाचा प्रभाव कायम राहणार आहे. वाढत्या उकाड्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू शकतो, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..Maharashtra weather update : महाराष्ट्रात १४ मे ते २० मे दरम्यान जोरदार पाऊस होणार?; कोकणात पुढचे दोन दिवस महत्वाचे.उद्या पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांत पुन्हा वादळी पावसाचा अंदाज आहे. तसेच धाराशिव, लातूर, बीड, परभणी, हिंगोली, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत काही ठिकाणी ढगाळ वातावरणासह मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.शनिवारी विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. तर मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांत हलक्या सरींचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कोकणातील मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामान कायम राहणार असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.