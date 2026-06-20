MSEB Share Market : महावितरण शेअर मार्केटमध्ये येणार, खासगीकरणाकडे वाटचाल; राज्य सरकारचा प्रस्ताव, आयपीओ ओपन करण्यावरून नवा वाद

Maharashtra Government Proposal : महावितरणच्या प्रस्तावित आयपीओवरून राज्यात नव्या वादाची चिन्हे दिसू लागली असून, कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या हालचालींना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. महावितरणचा आयपीओ हा खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेला पहिला टप्पा असल्याचा आरोप करत कामगार संघटनांनी सरकारच्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवला आहे..राज्यातील सुमारे ३ कोटी १७ लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करणारी महावितरण कंपनी सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. महावितरणच्या पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीचा आयपीओ काढण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चांमुळे कामगार संघटनांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे..महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा आणि महासचिव कृष्णा भोजरत यांनी याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ७ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य सरकारने महावितरणच्या पुनर्रचनेची घोषणा केली होती. या निर्णयानुसार कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र 'एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड' ही कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..फेडरेशनने पुनर्रचनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी महावितरणला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या प्रस्तावाला स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. आयपीओच्या माध्यमातून महावितरणमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि कालांतराने सरकारचा हिस्सा कमी होऊन कंपनीचे खासगीकरण होण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे..कर्मचाऱ्यांना शेअर्सचे आमिष दाखवून संभाव्य विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असाही दावा फेडरेशनने केला आहे. सामाजिक बांधिलकी जपणारी सार्वजनिक संस्था नफेखोरीकडे वळल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईत वीज संकट! नागरिक मध्यरात्री रस्त्यावर; महिला अंथरून घेऊन पोहोचली महावितरण कार्यालयात.महावितरणच्या भवितव्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे. दरम्यान, महावितरणच्या प्रस्तावित आयपीओवरून राज्यात नवा राजकीय आणि कामगारवर्गीय वाद पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.