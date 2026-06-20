महाराष्ट्र बातम्या

MSEB Share Market : महावितरण शेअर मार्केटमध्ये येणार, खासगीकरणाकडे वाटचाल; राज्य सरकारचा प्रस्ताव, आयपीओ ओपन करण्यावरून नवा वाद

Mahavitaran IPO : राज्यातील ३ कोटींहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या आयपीओ प्रस्तावावरून वाद निर्माण झाला आहे. कर्मचारी संघटनांनी हा निर्णय खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
MSEB Share Market Mahavitaran IPO open

MSEB Share Market Mahavitaran IPO open

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Government Proposal : महावितरणच्या प्रस्तावित आयपीओवरून राज्यात नव्या वादाची चिन्हे दिसू लागली असून, कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या हालचालींना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. महावितरणचा आयपीओ हा खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेला पहिला टप्पा असल्याचा आरोप करत कामगार संघटनांनी सरकारच्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवला आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
maharashtra
mahavitaran
MSEB
IPO
IPO Allotment
share market updates
share market news
Mahavitaran company incident
Mahavitran electricity commission rules
Mahavitran customer service updates