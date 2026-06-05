MLC Election Maharashtra : महायुतीचे सहा उमेदवार बिनविरोध; ११ ठिकाणी निवडणुका, महाविकास आघाडीची बिघाडी

Maharashtra Legislative Council Election : विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या सतरा जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी महायुतीने बाजी मारली असून त्यांचे सहा उमेदवार निवडून आले आहेत. पुणे, वर्धा, ठाणे, यवतमाळ, रायगड आणि अहिल्यानगर येथे युतीची सरशी झाली. त्यामुळे आता केवळ अकरा ठिकाणी निवडणूक होईल. अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या काही उमेदवारांनी संख्याबळाचे कारण देत तर काही ठिकाणी मित्रपक्षांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप करत माघार घेतली. महायुतीच्या नेत्यांनी बंडखोरांना शांत करण्याच्या अखेरपर्यंत सुरू ठेवलेल्या प्रयत्नांना काही अंशी यश मिळाले आहे..येत्या १८ जून रोजी मतदान होत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने छत्रपती संभाजीनगरमधून देवयानी कृष्णा पाटील डोणगावकर यांना उमेदवारी दिली होती. निवडणुकीत त्यांचा अर्ज वैध ठरला होता. मात्र, त्यांनी आज अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. गणेश लोखंडे हे आता ठाकरे यांच्या पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असतील..रायगडमध्ये महायुतीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनिकेत तटकरे निवडणूक लढवीत होते. शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरेंचा पक्ष) बाळ माने यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. मात्र, त्यांनी अखेरच्या क्षणी माघार घेतली. शेतकरी कामगार पक्षाच्या अरविंद म्हात्रे यांनीसुद्धा आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने अनिकेत तटकरे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. दरम्यान पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत बाळ माने यांची शिवसेनेतून (उद्धव ठाकरेंचा पक्ष) हकालपट्टी करण्यात आली असल्याचे संजय राऊत यांनी जाहीर केले..अशा लढती, असे उमेदवारसोलापूर : राजेंद्र राऊत (भाजप). वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्ष)जळगाव : नंदकिशोर महाजन (भाजप), शरद तायडे (ठाकरेंची शिवसेना), रेश्मा काळे (शिंदेंची शिवसेना - बंडखोर)सांगली-सातारा : धैर्यशील कदम (भाजप) विरुद्ध अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्ष ) विरुद्ध किशोर धुमाळ (अपक्ष)नांदेड : अमर राजूरकर (भाजप) विरुद्ध रामदास पाटील-सुखटनकर (काँग्रेस)भंडारा-गोंदिया : नरेश ईश्वरकर (काँग्रेस पाठिंबा) विरुद्ध अविनाश ब्राह्मणकर (भाजप)नाशिक : गोकुळ गीते (अपक्ष) विरुद्ध नरेंद्र दराडे (शिवसेना).Konkan MLC Bala Mane : कोकण विधान परिषद बिनविरोध, बाळ मानेंची माघार, ठाकरे गटाकडून मानेंची हकालपट्टी.अमरावती : हर्षदीप देशमुख (काँग्रेस) विरुद्ध प्रवीण पोटे (भाजप) विरुद्ध नीलेश विश्वकर्मा (वंचित )धाराशिव-लातूर-बीड : बसवराज पाटील (भाजप) विरुद्ध महेश देशमुख (काँग्रेस)परभणी-हिंगोली : सईद खान (शिवसेना) विरुद्ध डॉ. विवेक नावंदर ( शिवसेना- ठाकरे गट) विरुद्ध सुशील देशमुख (अपक्ष)छत्रपती संभाजीनगर-जालना : सुहास शिरसाट (भाजप) विरुद्ध गणेश लोखंडे (शिवसेना - ठाकरे गट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.