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MLC Election Maharashtra : महायुतीचे सहा उमेदवार बिनविरोध; ११ ठिकाणी निवडणुका, महाविकास आघाडीची बिघाडी

Maharashtra Politics : महायुतीने विधान परिषद निवडणुकीत आघाडी घेत सहा जागा बिनविरोध जिंकल्या आहेत. ११ जागांवर निवडणूक रंगणार असून महाविकास आघाडीतील विसंवाद आणि माघारींमुळे राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.
MLC Election Maharashtra Politics

MLC Election Maharashtra Politics

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Legislative Council Election : विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या सतरा जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी महायुतीने बाजी मारली असून त्यांचे सहा उमेदवार निवडून आले आहेत. पुणे, वर्धा, ठाणे, यवतमाळ, रायगड आणि अहिल्यानगर येथे युतीची सरशी झाली. त्यामुळे आता केवळ अकरा ठिकाणी निवडणूक होईल. अनेक ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या काही उमेदवारांनी संख्याबळाचे कारण देत तर काही ठिकाणी मित्रपक्षांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप करत माघार घेतली. महायुतीच्या नेत्यांनी बंडखोरांना शांत करण्याच्या अखेरपर्यंत सुरू ठेवलेल्या प्रयत्नांना काही अंशी यश मिळाले आहे.

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