Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्या डिफेंडर गाडीची पोलिसांकडून कसून तपासणी; तपासणी करण्यामागचे कारण काय?

Manoj Jarange Defender Car : मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी वाहनाची तपासणी केली. अंतरवाली सराटी येथून मुंबईकडे निघालेल्या जरांगे यांच्या डिफेंडर गाडीची कसून तपासणी करण्यात आली. घातपाताची शक्यता आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव ही तपासणी करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे..मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा १९वा दिवस आहे. मुंबईत उपोषण करण्याची घोषणा त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यानुसार मंगळवारी (ता. १५) अंतरवाली सराटी येथून त्यांनी मुंबईच्या दिशेने प्रस्थान केले..जरांगे पाटील यांच्या मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आज त्यांच्या मुक्काम श्रीगोंदा येथे असणार आहे. दरम्यान, त्यांच्या ताफ्यातील डिफेंडर वाहनाची पोलिसांकडून तपासणी करण्यात आली. पोलिसांच्या पथकाने डिफेंडर गाडीची सखोल तपासणी केली. वाहनाचे हेडलाईट, इंजिन तसेच गाडीच्या विविध भागांची पाहणी करण्यात आली. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही व्हीआयपी तपासणी करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील मुंबई दौरा रद्द करणार? प्रकृतीवर परिणाम; पुढचा निर्णयही सांगितला.घातपाताची शक्यता किंवा कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी जरांगे पाटील यांच्या वाहनाची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.