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Latest Marathi News Live Update : भोंदू अशोक खरातचा नाशिक पोलीस पुन्हा घेणार ताबा

Breaking Marathi News live Updates 03 June 2026 : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच वाहतूक कोंडी, राजकीय घडामोडी, क्रीडा, मनोरंजन, मान्सून या सर्व घडामोडींचे अपडेट जाणून घ्या एका क्लिकवर...
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Nashik Live : भोंदू अशोक खरातचा नाशिक पोलीस पुन्हा घेणार ताबा

- सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल फसवणुकीच्या २ गुन्ह्यातील प्रलंबित तपासासाठी घेणार अशोक खरातचा ताबा

- भोंदू अशोक खरातच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे धागेदोरे पोलीस शोधणार

- सिन्नरमधील फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी मिळाल्याने अशोक खरातचा मुक्काम सध्या नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात

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