Latest Marathi News Live Update : नाशिकमधील विधान परिषद निवडणुकीत आणखी नवा ट्विस्ट येण्याची शक्यता, आज मंत्री महाजन- उदय सामंत यांच्यात होणार चर्चा

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Chhatrapati Sambhajinagar News : FDA ची समृद्धी महामार्गावर 42 लाख 50 हजार रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त; दौलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा

छत्रपती संभाजीनगर : अन्न व औषध प्रशासनाने समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या एका वाहनाला अडवून प्रतिबंधित पान मसाला आणि सुगंधित तंबाखूविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. इंदोरहून पुण्याकडे जाणाऱ्या मालवाहू वाहनाचा सावंगी ते माळीवाडा टोलनाक्यादरम्यान पाठलाग करून वाहन ताब्यात घेण्यात आले. वाहनातून सुमारे 42 लाख 50 हजार रुपयांचा प्रतिबंधित पान मसाला व सुगंधित तंबाखूचा साठा, तसेच 18 लाख रुपयांचे वाहन जप्त करण्यात आले असून, एकूण 60 लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली असून, या प्रकरणी दौलताबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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