Weather Update: महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा! महायुती सरकारचं शेतकऱ्यांना महत्त्वाचं आवाहन, विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी

महाराष्ट्रातील हवामान बदलणार आहे. हवामानातील बदलाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला एक अत्यंत महत्त्वाचा इशारा आणि आवाहन केले आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, १ जूनपासून राज्याच्या अनेक भागांमध्ये जोरदार वादळे आणि मेघगर्जनेसह पावसाची दाट शक्यता आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या पावसाचा थेट संबंध मुख्य मान्सूनशी नाही..हवामान विभागाच्या मते , मुख्य मान्सून अद्याप केरळच्या किनारपट्टीवर पोहोचलेला नाही. सध्याची हवामानाची परिस्थिती आणि वाऱ्याची दिशा पाहता, हे आता स्पष्ट झाले आहे की, खरा मान्सून किमान १० जूनपर्यंत महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये पोहोचण्याची शक्यता नाही. सध्याचा पाऊस हा केवळ मान्सूनपूर्व हालचालींचा एक भाग आहे..या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, १ जूनपासून राज्याच्या काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे, परंतु याचा मान्सूनशी संबंध नाही, कारण मान्सून अद्याप केरळमध्ये पोहोचलेला नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता, हे स्पष्ट आहे की राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये किमान १० जूनपर्यंत मान्सूनचे आगमन होण्याची शक्यता नाही..महाराष्ट्राने एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, खानदेश आणि कोकण भागातील काही ठिकाणी दुपारच्या वेळी ढगाळ आकाश आणि मेघगर्जनेसह पाऊस पडेल. यामुळे तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता असली तरी, पूर्व विदर्भातील काही भाग उष्ण राहू शकतात..महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ या मान्सूनपूर्व पावसाच्या आधारावर पेरणीची घाई न करण्याचा सल्ला दिला आहे. पुरेसा आणि सातत्यपूर्ण पाऊस सुरू झाल्याची निश्चित माहिती मिळाल्यानंतरच पेरणीचे नियोजन करावे. वादळ आणि विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी विशेष खबरदारी घ्यावी. झाडे, पत्र्याची छपरे, विजेचे खांब, ट्रान्सफॉर्मर किंवा विजेच्या तारांखाली उभे राहणे टाळा. स्वतःची आणि आपल्या जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करा.