महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather: मेघगर्जनेसह उष्णतेचा इशारा! राज्यातील 'या' जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडणार; हवामान विभागाचा अलर्ट

Meteorological Department: राज्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याबाबत अनेक जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे.
Maharashtra Rain Alert

Maharashtra Rain Alert

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्रात मान्सूनने एन्ट्री घेतली असली तरीही राज्यभरात मान्सून सक्रिय झाला नाही. परिणामी जून महिन्यातही नागरिकांना उष्णतेच्या झळांचा सामना करावा लागत आहे. अशातच आयएमडीने हवामानाबाबत नवे अपडेट जारी केले आहेत. ज्यानुसार, महाराष्ट्रातील काही भागांत तापमानात आणखी वाढ होणार असून, काही जिल्ह्यांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
IMD
Weather
meteorological department
Indian Meteorological Department
Indian Meteorological Department forecasts