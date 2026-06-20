Maharashtra Weather: मेघगर्जनेसह उष्णतेचा इशारा! राज्यातील 'या' जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडणार; हवामान विभागाचा अलर्ट

मुंबई : महाराष्ट्रात मान्सूनने एन्ट्री घेतली असली तरीही राज्यभरात मान्सून सक्रिय झाला नाही. परिणामी जून महिन्यातही नागरिकांना उष्णतेच्या झळांचा सामना करावा लागत आहे. अशातच आयएमडीने हवामानाबाबत नवे अपडेट जारी केले आहेत. ज्यानुसार, महाराष्ट्रातील काही भागांत तापमानात आणखी वाढ होणार असून, काही जिल्ह्यांत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोकणातील काही भागांत उष्ण आणि दमट हवामानाची शक्यता आहे. ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतही उष्ण हवामान स्थिती राहणार आहे. मात्र, दुपारच्या वेळी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकल मार्गावर ५६ तासांचा विशेष ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेसवर परिणाम; कधी आणि कुठे? पाहा वेळापत्रक .तसेच २३ जून दरम्यान महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगडच्या काही भागांमध्ये नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आठवड्यात उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम तसेच ईशान्य भारतामध्ये तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर २१ जूनपर्यंत उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता आहे..दरम्यान, आज कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात उष्णतेची लाट येण्याची दाट शक्यता आहे; पूर्व उत्तर प्रदेश आणि विदर्भामध्ये २५ जूनपर्यंत, आणि बिहार व तेलंगणामध्ये २१ जून, २०२६ पर्यंत उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. तर आज शनिवार (ता.२०) रोजी मध्य आणि पूर्व भारतामध्ये मध्यम ते तीव्र स्वरूपाच्या मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे..BEST Bus Strike: बेस्टच्या संपाने हाल, मेट्रोनं फेऱ्या वाढवल्या; प्रवासी संख्येत वाढ.यलो अलर्टहवामान विभागाने शनिवार (ता.२०) रोजी राज्यातील अनेक भागात हलक्या सरींचा पाऊस कोसळल्याची शक्यता वर्तवली आहे. ज्यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव अशा अनेक भागात मध्यम ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडणार आहे. तर यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया आणि नागपूर या भागांत यलो अलर्ट देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.