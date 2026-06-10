Maharashtra Weather: मुंबईत धुवाधार कोसळणार! हवामान विभागाकडून नवं अपडेट, अन्य जिल्ह्यांसाठी काय सांगितलं?

मुंबई : महाराष्ट्रात मान्सूनने हजेरी लावली असून हळूहळू राज्यातील सर्व जिल्हे मान्सून व्याप्त आहे. पुढील ३ ते ४ दिवसांत नैऋत्य मान्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे दक्षिण कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाने हजेरी लावली. तसेच उत्तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि गुजरात प्रदेशात तुरळक ठिकाणी पावसाची नोंद झाली आहे..राज्यातील अनेक भागात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळत असून हवामानाबाबत विभागाने नवं अपडेट जारी केलं आहे. ज्यामध्ये पुढील ५ दिवसांत महाराष्ट्रात कमाल आणि किमान तापमानात विशेष बदल होण्याची शक्यता नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र मुंबईत पुढील ४८ तासांत पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे..Mumbai News: मुंबईत १९ हजारांहून अधिक जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये केलेले बदल रद्द होणार; सरकारचा मोठा निर्णय, कारण काय?.मुंबईत पावसाचा अंदाजहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये पुढील ४८ तास ढगाळ वातावरण राहणार आहे. यावेळी कमाल तापमान ३४ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २९ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. तसेच या कालावधीत काही ठिकाणी हलका पाऊस किंवा मेघगर्जनेसह सरी पडू शकतात, असे सांगण्यात आले आहेत..पावसाचा इशारागोव्यातील काही जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना, मुसळधार पाऊस आणि ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलका ते मध्यम पाऊस तसेच ताशी ४० ते ५० किमी वेगाचे वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. तर उत्तर कोकणातील काही भागांत उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे..Mumbai: रेल्वेला नवी लाइफलाइन! पनवेल-कर्जत कॉरिडॉरचे ९८ टक्के काम पूर्ण, आधुनिक स्थानके सज्ज .मच्छीमारांसाठी इशारासोमालिया आणि ओमान किनारपट्टी तसेच पश्चिम-मध्य आणि नैऋत्य अरबी समुद्रात ताशी ४५ ते ५५ किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक आणि केरळ किनारपट्टी, लक्षद्वीप परिसर, पूर्व-मध्य अरबी समुद्र, मालदीव परिसर, मन्नारचा आखात, कोमोरिन परिसर तसेच श्रीलंकेच्या किनारपट्टी भागात ताशी ४० ते ५० किमी वेगाचे वारे वाहण्याची शक्यता असून झोतांचा वेग ताशी ६० किमीपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे मच्छीमारांनी संबंधित कालावधीत या समुद्री भागांमध्ये मासेमारीसाठी जाऊ नये, असा सल्ला हवामान विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.