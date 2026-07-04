Missing Link : मिसिंग लिंकवर खड्डेच खड्डे, पहिल्या पावसानेच कामाची पोलखोल; प्रशासनाकडून पॅचवर्क, VIDEO VIRAL

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक सुरु करण्यात आला. यामुळे मुंबई-पुणे शहरातील अंतर फारच कमी झाले असून प्रवासाचा वेळही सुमारे ३० मिनिटांनी वाचला आहे. या मिसिंग लिंकमुळे प्रवाशांचा प्रवास सुसाट, आरामदायी होत असल्यामुळे नागरिकांकडून वाहवाह केली जात होती. मोठा गाजावाजा करत १ मे २०२६ रोजी लोकार्पण केल्यांनतर हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. मात्र आता हा मार्ग सुरु होऊन दोन महिने उलटले नसताना यावर खड्डे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. .अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंकवर अवघ्या दोन महिन्यांत खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे किरकोळ स्वरूपाचे असून घाट भागात प्रचंड पाऊस पडत असल्याने छोटे खड्डे पडल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) सपष्टीकरण देण्यात आले आहे. तसेच हे खड्डे तातडीने बुजविण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. मात्र तरीही नागरिकांकडून मिसिंग लिंक प्रकल्पाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत..Mumbai Dam Storage: मुंबईकरांचा पाणी कपातीचा प्रश्न मिटणार? धरण क्षेत्रात मोठा पाऊस, पाणी साठा किती वाढला?.मिसिंग लिक मार्गावर पडलेल्या या खड्ड्यांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. यावर नेटकरी प्रशासनाच्या कारभारावर संताप व्यक्त करत आहेत. मिसिंग लिंक सेवेत दाखल होऊन दोन महिने देखील झाले नसताना पावसामुळे पुलाच्या सुरुवातीलाच खड्डे पडले आहेत. व्हिडिओमध्ये हे खड्डे बऱ्यापैकी मोठे असल्याचेही दिसत आहे. मात्र, हे खड्डे किरकोळ असल्याचे सांगत एमएसआरडीसीने खड्डे पडल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे..'मिसिंग लिंक' किती लांब आहे?'मिसिंग लिंक' तयार करण्यासाठी, खंडाळा-लोणावळ्याच्या टायगर व्हॅलीवर सुमारे ६५० मीटर लांबीचा एक केबल-स्टेड पूल बांधण्यात आला आहे. हे खांब १८२ ते १८४ मीटर उंच आहेत. मुंबई आणि पुणे दरम्यानच्या प्रचंड वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता, हा पूल आठ-पदरी (प्रत्येक बाजूला चार पदरी) बांधण्यात आला आहे..Mumbai News : मोठा निर्णय! आता जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी नेमकं कोणती कामं करणार? महसूल प्रशासनात ऐतिहासिक बदल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.