महाराष्ट्र बातम्या

Missing Link : मिसिंग लिंकवर खड्डेच खड्डे, पहिल्या पावसानेच कामाची पोलखोल; प्रशासनाकडून पॅचवर्क, VIDEO VIRAL

Missing Link Potholes: पहिल्या पावसातच मिसिंग लिंकवर खड्डे पडले आहेत. यामुळे प्रशासनाच्या कामाची पोलखोल झाली असून कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत.
Missing Link Potholes

Missing Link Potholes

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक सुरु करण्यात आला. यामुळे मुंबई-पुणे शहरातील अंतर फारच कमी झाले असून प्रवासाचा वेळही सुमारे ३० मिनिटांनी वाचला आहे. या मिसिंग लिंकमुळे प्रवाशांचा प्रवास सुसाट, आरामदायी होत असल्यामुळे नागरिकांकडून वाहवाह केली जात होती. मोठा गाजावाजा करत १ मे २०२६ रोजी लोकार्पण केल्यांनतर हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. मात्र आता हा मार्ग सुरु होऊन दोन महिने उलटले नसताना यावर खड्डे पडण्यास सुरुवात झाली आहे.

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