Monsoon: काही तास बाकी! लवकरच मान्सून केरळात धडकणार, राज्यात जोरदार पाऊस पडणार; हवामान विभागाचा इशारा

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात हलक्या स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. मान्सूनपूर्व पावसामुळे नागरिकांना उन्हापासून दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे केरळमध्ये आणि महाराष्ट्रात मान्सून दाखल कधी होणार याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या मान्सूनपूर्व पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. संध्याकाळच्या वेळी होणाऱ्या या पावसामुळे हवेत गारवा निर्माण झाला असून, मुख्य मान्सूनचा अंदाजही हवामान विभागाने कायम ठेवला आहे. तसेच पुढील 24 तासात केरळमध्ये मान्सून दाखल होईल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे उकाड्या पासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..Mumbai Rain: मुंबईत मान्सूनसाठी अजून प्रतीक्षा! नियमित पावसाची दमदार एन्ट्री कधी? हवामान खात्याचा मोठा अंदाज.कोणत्या भागांत जोरदार पावसाचा अंदाज?हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, मराठवाडा, विदर्भ कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाचा अंदाज आहे. मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाची दमदार हजेरी लागणार असून राज्याच्या काही भागात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे, असा इशारा देण्यात आला आहे..जोरदार पाऊस पडण्याची दाट शक्यतापुढील सहा ते सात दिवसांत केरळमध्ये काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. यावेळी उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्पीय भारताच्या काही भागांत मेघगर्जनेसह वादळी वाऱ्यांच्या पावसाचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या काही भागांतही पावसाची शक्यता आहे, असे हवामान विभागाने म्हटले आहे..Navi Mumbai: लेकाकडून आई-वडिलांचा अमानुषपणे छळ, मारहाण करत घरातून हाकललं अन्...; निर्दयी मुलाच्या कृत्याने नवी मुंबईत खळबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.