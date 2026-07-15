Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी

मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. रत्नागिरीतील लांजा येथे एक भरधाव कार डंपरला धडकल्यामुळे भीषण अपघात घडला. यामध्ये तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोन जण गंबीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवार (ता. १५) रोजी पहाटेच्या सुमारास मुंबई-गोवा महामार्गावर रत्नागिरीतील लांजा येथे ही घटना घडली आहे. लांजा शासकीय विश्रामगृहाबाहेर उभ्या असलेल्या डंपरला मागून येणाऱ्या भरधाव क्रेटा कारने जोरदार धडक दिली. मुंबई आगरी पाडा येथे राहणारे हे कुटुंब गोव्यातून मुंबईला परतत असताना हा अपघात घडला. या अपघातामध्ये तिघांचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये दोन महिला आणि एका मुलाचा समावेश आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईहून थेट अबुधाबी, विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू; कधीपासून आणि कसा असेल पहिला टप्पा?.कशेडी घाटात दरड कोसळलीमुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील पोलादपूर जवळील कशेडी घाटात धामणदिवी गावाच्या हद्दीत अचानक दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या मुंबईकडून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवरून दुहेरी वाहतूक संथ गतीने सुरू करण्यात आली आहे..Navi Mumbai: प्रियकराच्या मदतीनं पतीला संपवलं, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून...; ११ महिन्यांनी नवी मुंबईतील हत्याकांड उघड .पदपथावर झोपलेल्या दाम्पत्यावर हल्लाठाणे रेल्वे स्थानक परिसरात पदपथावर झोपलेल्या दाम्पत्यावर एका व्यक्तीने बांबूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. १४) पहाटे घडली. या हल्ल्यात सोनाली विनोद पवार (३६) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. याप्रकरणी कोपरी पोलिसांनी काळू नावाच्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.