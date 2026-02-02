Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train : मुंबई-पुणे-हैद्राबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर 'इतके' स्टेशन्स असणार, तुमचे शहर यादीत आहे का ?

Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये पुणेकरांसह महाराष्ट्रासाठी मोठी दिलासादायक घोषणा झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. हे देशातील सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरांपैकी एक महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ प्रचंड कमी होईल आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणा तीन राज्यांमधील आर्थिक, औद्योगिक व व्यापारी संबंधांना नवीन गती मिळेल. .मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प वेगाने पूर्ण होत असतानाच ही नवी घोषणा पुणे आणि परिसरातील लोकांसाठी विशेष आनंदाची आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते पुणे प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत पूर्ण होईल, तर पुणे ते हैदराबादचा प्रवास फक्त १ तास ५५ मिनिटांत होईल. हे कॉरिडॉर एकूण ७६७ किलोमीटर लांबीचे असून, मुंबई ते हैदराबादपर्यंत जोडणारे हे प्रमुख मार्ग ठरेल. .Union Budget 2026 : पुणे बनणार हायस्पीड ट्रेन कॉरिडॉरचे केंद्र, मुंबई- पुणे- हैद्राबाद कॉरिडॉरची अर्थसंकल्पात घोषणा.प्रस्तावित ११ स्थानकेया हाय-स्पीड मार्गावर ११ स्थानके प्रस्तावित करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध भागांना थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल:मुंबईनवी मुंबईलोणावळापुणेदौंडअकलूजपंढरपूरसोलापूरकलबुर्गी (गुलबर्गा)जहिराबादहैदराबाद.या स्थानकांमुळे पुणे, सोलापूरसारख्या शहरांसह ग्रामीण भागालाही फायदा होईल. प्रकल्पामुळे आयटी, शिक्षण, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणस्नेही वाहतूक वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे..रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितल्याप्रमाणे, हे सात कॉरिडॉर मिळून सुमारे ४,००० किमी लांबीचे असून, त्यासाठी अंदाजे १६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनप्रमाणे (ज्याची प्रगती ५६% पेक्षा जास्त आहे आणि २०२७ मध्ये काही भाग सुरू होईल) हे नवे कॉरिडॉरही National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) द्वारे विकसित केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.