Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train : मुंबई-पुणे-हैद्राबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर 'इतके' स्टेशन्स असणार, तुमचे शहर यादीत आहे का ?

High speed rail India : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये मुंबई-पुणे-हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरची अधिकृत घोषणा झाली. हा हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग सुमारे ७६७ किमी लांबीचा असेल. मुंबई ते पुणे प्रवास फक्त ४८ मिनिटांत पूर्ण होईल.
Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये पुणेकरांसह महाराष्ट्रासाठी मोठी दिलासादायक घोषणा झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. हे देशातील सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरांपैकी एक महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ प्रचंड कमी होईल आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणा तीन राज्यांमधील आर्थिक, औद्योगिक व व्यापारी संबंधांना नवीन गती मिळेल.

