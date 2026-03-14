महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक पूर्ण; पहिला ड्रोन व्हिडिओ आला समोर, उद्घाटनाची तारीख काय?

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. बहुप्रतिक्षित मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित एका अभियंत्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक व्हिडिओ शेअर करून ही माहिती दिली. मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प हा अभियांत्रिकीचा एक चमत्कार आहे. त्याच्या उद्घाटनामुळे मुंबई आणि पुण्यातील अंतर सुमारे ६ किलोमीटरने कमी होईल. .इतकेच नाही तर प्रवासाच्या वेळेत २५ ते ३० मिनिटांची बचत देखील होईल. मिसिंग लिंक प्रकल्पाची एकूण लांबी १३.३ किलोमीटर आहे. त्यात ६५० मीटर लांबीचा केबल ब्रिज समाविष्ट आहे. त्याची एकूण उंची १८२ मीटर (६० मजली इमारत) आहे. सतीश माने नावाच्या एका वापरकर्त्याने एक्स वर मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाच्या पूर्णतेबद्दल माहिती शेअर केली . ड्रोन व्हिडिओमध्ये मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे दोन्ही टोक जोडलेले दाखवले आहेत. माने यांच्या पोस्टनुसार, मिसिंग लिंक प्रकल्प १२ मार्च रोजी पूर्ण झाला. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे उद्घाटन देखील करू शकतात. मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पात टायगर व्हॅलीवर ६५० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड पूल समाविष्ट आहे. त्याचे खांब अंदाजे १८२ मीटर उंच आहेत, ज्यामुळे ते भारतातील सर्वात उंच रस्ते पुलांपैकी एक बनले आहे. .हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) बांधले आहे. अलीकडील एका अपडेटमध्ये असे म्हटले आहे की, प्रकल्पाचे ९८% काम पूर्ण झाले आहे. १ मे २०२६ (महाराष्ट्र दिन) रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटन होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पावर सुमारे ६,६९५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. .या प्रकल्पात दोन मुख्य बोगदे समाविष्ट आहेत. एक बोगदा अंदाजे ८.९ किलोमीटर लांबीचा आहे, जो देशातील सर्वात लांब आणि रुंद बोगद्यांपैकी एक आहे. हरवलेला दुवा उघडल्याने खंडाळा घाट परिसरात अपघात आणि भूस्खलनामुळे होणारी वाहतूक कोंडी कमी होईल. तो घाट विभाग बायपास करेल. या दुव्यामुळे खोपोली एक्झिट ते कुसगावपर्यंतचा कठीण आणि वळणदार घाट विभाग दूर होईल. अलिकडेच मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर एक टँकर उलटल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली तेव्हा याची अत्यंत गरज होती.