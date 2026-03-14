महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक पूर्ण; पहिला ड्रोन व्हिडिओ आला समोर, उद्घाटनाची तारीख काय?

Mumbai Pune Expressway missing link project: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. उजव्या आणि डाव्या बाजूचे पूल भाग यशस्वीरित्या जोडले गेले आहेत. याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. बहुप्रतिक्षित मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित एका अभियंत्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक व्हिडिओ शेअर करून ही माहिती दिली. मुंबई-पुणे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प हा अभियांत्रिकीचा एक चमत्कार आहे. त्याच्या उद्घाटनामुळे मुंबई आणि पुण्यातील अंतर सुमारे ६ किलोमीटरने कमी होईल.

