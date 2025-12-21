Nagradhyaksha List : कुठे कुणाचा नगराध्यक्ष? राज्यातली संपूर्ण यादी वाचा एका क्लिकवर

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होत आहे. राज्यातील २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी मतमोजणी सकाळी दहा वाजता सुरू झालीय. आतापर्यंत बहुतांश नगरपंचायत आणि नगपरिषदेचे निकाल हाती आले आहेत. भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. तर महायुतीलाही मोठं यश मिळालंय. नगरसेवकांसह नगराध्यक्ष कोण होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. राज्यातल्या नगराध्यक्षांची यादी आपण पाहणार आहोत..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.औसा नगरपरिषद- परवीन नवाबुद्दीन शेख (अजित पवार गट)आटपाडी नगरपंचायत- यु.टी. जाधव (भाजप)उरण नगरपरिषद- भावना घाणेकर (शरद पवार गट)तळेगाव नगरपरिषद- संतोष दाभाडे (भाजप)मुखेड नगरपरिषद- बालाजी खतगावकर (शिंदे गट)पाचगणी नगरपालिका- दिलीप बगाडे (अजित पवार गट पुरस्कृत)तासगाव नगरपरिषद- विजया पाटील (स्वाभिमानी विकास आघाडी)जेजुरी नगरपरिषद निवडणूक- जयदीप बारभाई (अजित पवार गट)वाई नगरपरिषद- अनिल सावंत (भाजप)उरूण ईश्वरपूर नगरपरिषद- आनंदराव मलगुंडे (शरद पवार गट)म्हसवड नगरपालिका- पूजा वीरकर (भाजप).मलकापूर नगरपंचायत- रश्मी कोठावळे (जनसुराज्य शक्ती पक्ष)पन्हाळा नगरपरिषद- जयश्री पवार (जनसुराज्य शक्ती पक्ष)हातकणंगले नगरपंचायत- अजितसिंह पाटील (शिवसेना शिंदे गट)चंदगड नगरपंचायत- सुनील कावनेकर (भाजप)अनगर नगरपंचायत- प्राजक्ता पाटील (भाजप)अक्कलकोट नगरपरिषद- मिलन कल्याणशेट्टी (भाजप)सावनेर - संजना मंगळे - भाजपखापा - पियुष बुरडे - भाजपा .देवळाली प्रवरा नगरपालिका- सत्यजित कदम (भाजप)गंगाखेड नगरपरिषद- उर्मिला केंद्रे (अजित पवार गट)गेवराई नगरपरिषद- गीता पवार (भाजप)जामनेर नगरपरिषद- साधना महाजन (भाजप)दोंडाईचा नगरपरिषद- नयनकुमार रावल (भाजप)मेढा नगरपंचायत- रुपाली वारागडे (भाजप)छत्रपती संभाजीनगरसिल्लोड - समीर सत्तार - शिवसेना शिंदेवैजापूर - दिनेश परदेशी - भाजपखुलताबाद - अमीर पटेल - काँग्रेस.करमाळा नगरपरिषद- मोहिनी संजय सावंत (करमाळा शहर विकास आघाडी)अंबाजोगाई नगरपरिषद- नंदकिशोर मुंदडाजिंतूर नगरपरिषद- प्रताप देशमुख (भाजप)कळमनुरी नगरपालिका- आश्लेषा चौधरी (शिंदे गट)मैंदर्गी नगरपरिषद- अंजली बाजारमठ (भाजप)इंदापूर नगरपरिषद- भरत शाह (अजित पवार गट)भोर नगरपालिका- रामंचद्र आवारे (अजित पवार गट)फुलंब्री नगरपंचायत- राजेंद्र ठोंबरे (ठाकरे गट)गंगापूर नगरपंचायत- संजय जाधव (अजित पवार गट)पालघर नगरपरिषद- उत्तम घरत (शिंदे गट)अलिबाग नगरपरिषद- अक्षया नाईक (शेकाप)रोहा नगरपालिका- वनश्री समीर शेडगे (अजित पवार गट)सावंतवाडी नगरपरिषद- श्रद्धाराजे भोसले (भाजप)कणकवली नगरपरिषद- संदेश पारकर (शहरविकास आघाडी)मालवण नगरपरिषद - ममता वराडकर (शिंदे गट)हिंगणघाट नगरपरिषद - डॉक्टर नयना तुळसकर (भाजप)सिंदखेड राजा - सौरभ विजय तायडे - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवारमालेगाव नगर पंचायत - ओम खुरसडे - शिवसेनाशेंदूर जना घाट - सुवर्णा हरिभाऊ वरखडे - भाजपगोरेगाव (गोंदिया) तेजराम (छोटु) बिसेन - काँग्रेसराजुरा नगरपरिषद - अरुण रामचंद्र धोटे - काँग्रेस-शेतकरी संघटनाचांदूरबाजार नगरपरिषद मनिषा मनिष नागलिया - प्रहार.बुलडाणा जिल्ह्यातील नगराध्यक्ष पदाचे विजयी उमेदवार1)सिंदखेड राजा, सौरभ तायडे, राष्ट्रवादी शरद पवार गट .२) लोणार, मीरा भूषण मापारी, काँग्रेस.३) खामगाव, अपर्णा फुंडकर, भाजपा .४) देऊळगाव राजा , माधुरी शिपणे, राष्ट्रवादी अजित पवार गट५) मलकापूर, आतिक जवारीवाले, काँग्रेस६) नांदुरा , मंगला मुरेकर, भाजपा७) जळगाव जामोद, गणेश दांडगे, भाजपा.सांगली जिल्हा 6 नगर परिषद / 2 नगरपंचायत1 ) ईश्वरपूर नगरपरिषद राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आनंदराव मलगुंडे विजय2 ) आष्टा नगरपरिषद राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे विशाल शिंदे विजयी3 ) तासगाव नगरपरिषद स्वाभिमानी विकास आघाडीच्या विजया सावंत विजयी 4 ) पलूस नगरपरिषद काँग्रेसच्या संजीवनी पूदाले विजयी5 ) विटा नगरपरिषद शिवसेना शिंदे गटाचे काजल म्हेत्रे विजयी6 ) जत नगरपरिषद भाजपाचे रवींद्र आरळी विजयी.7) आटपाडी नगरपंचायत भाजपाचे उत्तम जाधव विजयी8 ) शिराळा नगरपंचायत शिवसेना शिंदे गटाचे पृथ्वीसिंग नाईक विजयी..नागपूर नगरपंचायत1)मौदा - प्रसन्न तिडके- भाजप-2)कांन्द्री कन्हान - सुजित पानतावणे- भाजप3)निलडोह - भूमिका मंडपे - भाजप4)येरखेडा - राजकिरण बर्वे - भाजप5)गोधनी - रोशना कोलते - भाजप6) बेसा पिपळा - कीर्ती बडोले - भाजपा7)महादुला - हेमलता ठाकूर(सावजी) - भाजपनागपूर नगर परिषद1)कळमेश्वर नगर परिषद - अविनाश माकोडे - भाजप.2)सावनेर नगर परिषद - संजना मंगळे - भाजप.3)रामटेक नगर परिषद - बिकेंद्र महाजन- शिवसेना4)मोहपा - माधव चर्जन - काँग्रेस5) काटोल - अर्चना देशमुख, शेकाप, राष्ट्रवादी.6) बुट्टीबोरी - सुमित मेंढे, गोंडवाना गणतंत्र, कॉंग्रेस समर्थीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.