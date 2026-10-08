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Nana Patekar Last Wish : नाना पाटेकरांची अंतिम इच्छा चर्चेत 'या' लाकडात जाळू नका; "लोकांना वाटेल माझ्यासाठी रडत आहेत"

Nana Patekar Death Wish : नाना पाटेकरांची अंतिम इच्छा सध्या चर्चेत आहे. ‘या’ लाकडात मला जाळू नका, असं त्यांनी का म्हटलं होतं? जाणून घ्या त्यामागचं कारण.
Nana Patekar Last Wish

Nana Patekar Last Wish

esakal

Sandeep Shirguppe
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Nana Patekar Last Statement : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. वयाच्या ७५व्या वर्षी गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. गुरुवारी पहाटे त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांना वाचवता आले नाही.

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