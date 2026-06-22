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Legislative Council Election: महायुतीत गद्दारी! नाशिकमध्ये दराडेंच्या पराभवानंतर शिंदे संतापले, तर विजयी उमेदवाराला बोलावलं मुंबईला

Nashik Legislative Council Election: नाशिक विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दराडेंच्या पराभवानंतर शिंदे संतापले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी विजयी उमेदवाराला मुंबईला बोलावल्याची माहिती आहे.
Nashik MLC election

Nashik MLC election

ESakal

Mansi Khambe
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नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेची १८ जून रोजी निवडणूक पार पडली होती. त्यानंतर आता या विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीतील १७ पैकी ६ जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले असून इतर ११ जागांचा निकाल समोर आला आहे. या निवडणुकीच्या निकालामुळे शिवसेना शिंदे गटाला धक्का बसला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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