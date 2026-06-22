Legislative Council Election: महायुतीत गद्दारी! नाशिकमध्ये दराडेंच्या पराभवानंतर शिंदे संतापले, तर विजयी उमेदवाराला बोलावलं मुंबईला

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेची १८ जून रोजी निवडणूक पार पडली होती. त्यानंतर आता या विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. या निवडणुकीतील १७ पैकी ६ जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले असून इतर ११ जागांचा निकाल समोर आला आहे. या निवडणुकीच्या निकालामुळे शिवसेना शिंदे गटाला धक्का बसला असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक विधान परिषदेच्या निवडणुकीत शिंदेसेनेचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव झाला असून भाजपचे बंडखोर उमेदवार गोकुळ गीते विजयी झाले आहेत. मतमोजणीदरम्यान, गोकुळ गीते यांना ३५७ मते मिळाली असून नरेंद्र दराडे यांना केवळ २४८ मते मिळाल्याचे समोर आले. पहिल्याच फेरीत गोकुळ गीते यांनी ३०३ चा कोटा पार केल्यामुळे त्यांना दणदणीत विजय झाला असून शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवाराला पराभवाचा सामना करावा लागला..Mumbai News: मुंबईवरील पाणीकपात टळली! राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.दरम्यान, नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवानंतर एकनाथ शिंदे संतापल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोकुळ गीते यांना भेटीसाठी मुंबईत बोलावून घेतले आहे. आज सोमवार (ता.२२) रोजी सायंकाळी ३ ते ४ वाजताच्या दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गोकुळ गीते यांच्यासाठी विमान देखील पाठवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. उदय सामंत यांनी गोकुळ गितेंना मुंबईला बोलावलंय. त्यांच्यासाठी विशेष विमानाची सोय करण्यात आली आहे. दुपारी चार वाजेपर्यंत गोकुळ गिते मुंबईत दाखल होतील..गोकुळ गिते यांची प्रतिक्रियासामंत साहेबांना आम्ही फोन केला होता. त्यांनी भेटायला मुंबईला बोलावलं आहे. तिथं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहोत. सध्याची सदिच्छा भेट आहे. विजयानंतर आशीर्वाद घेण्यासाठी चाललो आहे. भेट कुठे होणार आणि तिथे काय होणार हे समजेलच अशी प्रतिक्रिया गोकुळ गिते यांच्याकडून देण्यात आली आहे..Badlapur Accident: २५० स्पीड, चार-पाच वेळा उलटून BMWचे पार्ट झाले वेगळे; वाढदिवशीच तरुणासह मैत्रिणीचा मृत्यू, अपघाताआधीचा VIDEO VIRAL.दराडेंचा भाऊही मुंबईला रवानानरेंद्र दराडे यांचे भाऊ मुंबईला रवाना झाले आहेत. गोकुळ गितेंच्या विजयाने धक्का बसला आहे. नरेंद्र दराडेंच्या पराभवानंतर हालचालींना वेग आला आहे. दराडेंचा भाऊ किशोर दराडे हे एकनाथ शिंदेंची भेट घेणार आहेत. नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार असलेल्या शिंदेंच्या शिवसेनेचे नरेंद्र दराडेंना पराभवाचा धक्का बसला आहे. या पराभवानंतर एकनाथ शिंदे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर विजयी झालेल्या गोकुळ गितेंना मुंबईला बोलावलं आहे..दराडेंच्या पराभवानंतर संताप व्यक्त करत एकनाथ शिंदे यांनी कानउघाडणी केली आहे. युती धर्माचं पालन का झालं नाही? असा प्रश्न विचारत शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीची माहिती मागवली आहे. एकनाथ शिंदे संतापल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या निकालामुळे महायुतीतील अंतर्गत नाराजी आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचं चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.