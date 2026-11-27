NCP Sharad Pawar Group : लोकसभेच्या आगामी कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार पक्षाने आपल्या खासदारांसाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद डॉ. अमोल कोल्हे यांनी यासंदर्भातील पत्र जारी केले असून, ३० नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व खासदारांनी लोकसभेत अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत..लोकसभेत या कालावधीत अत्यंत महत्त्वाचे कामकाज होणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या सर्व लोकसभा सदस्यांनी सोमवार, ३० नोव्हेंबरपासून शुक्रवार, ४ डिसेंबरपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहावे. तसेच पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी आणि त्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी सहकार्य करावे, असे निर्देश डॉ. कोल्हे यांनी दिले आहेत..NCP Merger: सुप्रिया सुळे-पटेल यांच्यात खलबते, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा जोर.या सूचनेला अत्यंत महत्त्वाचे समजावे, असेही व्हिपमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथून डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या संदर्भातील पत्र जारी केले आहे.दरम्यान, तीन ओळींचा व्हिप जारी करण्यात आल्याने या पाच दिवसांच्या लोकसभा कामकाजाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, कोणत्या विशिष्ट विधेयकासाठी किंवा विषयावरील चर्चेसाठी हा व्हिप जारी करण्यात आला आहे, याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.