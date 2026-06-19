४८ तास महत्त्वाचे! महाराष्ट्रासह १९ राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट

देशातील अनेक भागांमध्ये मान्सूनचा प्रभाव वाढू लागला असून, हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी १९ राज्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. कोकण-गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, केरळ आणि कर्नाटकातील काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारेही वाहू शकतात..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, अनेक भागांत ५० ते ७० किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, बिहार, तेलंगणा आणि दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये वाऱ्यांचा वेग ८० किलोमीटर प्रतितासपर्यंत पोहोचू शकतो..IMD Monsoon Rain Alert : उकाड्यापासून मिळणार सुटका! पुढील 24 तासांत 'या' राज्यांत धडकणार मान्सून; महाराष्ट्रातही पावसाचा अंदाज.दार्जिलिंग ते कूचबिहार आणि सिक्कीममधील नागरिकांना विशेष सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून, पुढील ८ ते ४८ तासांत या भागांत जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच २३ जूनपर्यंत मान्सून महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगडच्या काही भागांत पुढे सरकण्याची शक्यता आहे..Weather: मान्सून महाराष्ट्र व्यापणार! विदर्भ-पश्चिम महाराष्ट्रात यलो अलर्ट; हवामान विभागाकडून नवी माहिती समोर.दरम्यान, बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रातील काही भागांमध्ये २० ते २४ जूनदरम्यान खोल समुद्रात न जाण्याचा सल्ला मच्छीमारांना देण्यात आला आहे. एकीकडे पावसाचा जोर वाढत असताना, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागांत उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. तर कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातही पावसासोबतच उकाड्याचा त्रास जाणवू शकतो, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.