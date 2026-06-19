महाराष्ट्र बातम्या

४८ तास महत्त्वाचे! महाराष्ट्रासह १९ राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट

Heavy Rain Alert in 19 States : कोकण-गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, केरळ आणि कर्नाटकातील काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
Heavy Rain Alert in 19 States :

Heavy Rain Alert in 19 States

ESAKAL

Shubham Banubakode
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देशातील अनेक भागांमध्ये मान्सूनचा प्रभाव वाढू लागला असून, हवामान विभागाने पुढील काही दिवसांसाठी १९ राज्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. कोकण-गोवा, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, केरळ आणि कर्नाटकातील काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारेही वाहू शकतात.

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