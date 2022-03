By

राज्याच्या राजकारणात आता नव्या समिकरणांची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. एमआयएम खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला युतीची ऑफर दिली आहे. स्वत: खासदार जलील यांनीच ही माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. एमआयएमच्या या ऑफरनंतर आता यावरुन राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली असून महाविकास आघाडीच्या भूमिकेकडं सर्वांचे लक्ष लागून आहे. यावर भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी ट्वीट करत महाविकास आघाडीवर टीका केली. (Nitesh Rane tweet on AIMIM offer to state government for alliance)

नितेश राणे ट्वीटद्वारे म्हणाले, “वाह.. AIMIM ची महाविकास आघाडी मध्ये येण्याची तयारी.. कट्टरपंथीना पण शिवसेना आपलीशी वाटायला लागली आहे.. आता फक्त ISIS चा प्रस्ताव येणे बाकी आहे.. खरंच, करून दाखवलं!!”

ओवैसींच्या एमआयएमनं महाविकास आघाडीशी हातमिळवणी करण्याची तयारी दाखवलीय. महाविकास आघाडीशी हातमिळवणी करण्याची एमआयएमची तयारी असल्याचं समोर आलंय. शरद पवारांपर्यंत निरोप पोहोचवा, अशी विनंती एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंना केलीय. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला एमआयएमकडून आघाडीची ऑफर देण्यात आलीय. भाजपला हरवायचं असल्यास सर्वांनी एकत्र यायला हवं, असं खासदार इम्तियाज जलील यांनी वक्तव्य केलंय.