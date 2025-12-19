Mumbai: वाहतूक कोंडी सुटणार! मुंबई ते पुणे फक्त ९० मिनिटांत आणि बेंगळुरू प्रवास ५ तासांत होणार, नवीन एक्सप्रेसवेची घोषणा

केंद्र सरकारने १.५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवास आणि गतिशीलता वाढविण्यासाठी अभूतपूर्व सुधारणा होणार आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या योजनेची घोषणा केली. ज्याचा उद्देश राज्यभरातील प्रवाशांचा प्रवास वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करणे, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहतूक कोंडी कमी करणे आहे. .या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे दुसरा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, पुणे ते छत्रपती संभाजीनगरला जोडणारा एक नवीन एक्सप्रेसवे आणि पुणे क्षेत्रातील विविध उन्नत कॉरिडॉर. प्रस्तावित मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे II, १३० किलोमीटर लांबीचा आणि अंदाजे १५,००० कोटी खर्चाचा, विद्यमान एक्सप्रेसवेच्या समांतर चालेल. या नवीन कॉरिडॉरमुळे प्रवासाचा वेळ सध्याच्या २.५ ते ३ तासांवरून फक्त ९० मिनिटांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे..Education News: उच्च शिक्षणात क्रांती! परदेशी शिक्षणाचा खर्च वाचणार; भारतातच जागतिक विद्यापीठांचे वर्ग भरणार.मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे-२ मुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल. विशेषतः घाट विभागांमधील जे विलंबासाठी कुप्रसिद्ध आहेत. नितीन गडकरी यांनी पुष्टी केली की, जेएनपीए जवळील पागोटे ते पनवेलमधील चौक यांना जोडणारा पहिला टप्पा अधिकृत मान्यता मिळाला आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर एक्सप्रेसवे मुंबई आणि पुणे दरम्यान कनेक्टिव्हिटी वाढवेल. ज्यामुळे दैनंदिन प्रवासी, लॉजिस्टिक्स कंपन्या आणि आपत्कालीन सेवांना फायदा होईल..नवीन एक्सप्रेसवे नेटवर्कमुळे मुंबई ते पुणे मार्गे बेंगळुरू हा प्रवास फक्त ५.५ तासांत कमी होईल. ज्यामुळे पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील व्यावसायिक प्रवास, पर्यटन आणि शहरांतर्गत व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरला जोडणारा एक नवीन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे प्रकल्प ₹१६,३१८ कोटींच्या अंदाजे बजेटसह बांधला जात आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ अंदाजे दोन तासांनी कमी करणे आहे..दोन संभाव्य मार्ग पर्यायांचा विचार केला जात आहे: एक अहिल्यानगर मार्गे आणि दुसरा बीड जिल्ह्यातील शिक्रापूर मार्गे. या एक्सप्रेसवेमुळे संभाजीनगर ते नागपूरपर्यंतची कनेक्टिव्हिटी देखील सुधारेल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ २.५ ते ३ तासांपर्यंत कमी होईल. पुणे जिल्ह्यात सुमारे ₹५०,००० कोटींची पायाभूत सुविधांची गुंतवणूक होणार आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर तीन महिन्यांत बांधकाम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. प्रमुख प्रकल्पांमध्ये तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरचा समावेश आहे. ₹४,२०७ कोटींच्या या प्रकल्पात रस्ते, उड्डाणपूल आणि मेट्रो लाईनचा समावेश असेल..Mumbai News: मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास होणार, ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती पुरेशी; उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती.सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) टप्प्यात असून, निवडणुकीनंतर बांधकाम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मालवाहतूक आणि बंदर जोडणी सुधारण्यासाठी, एनएचएआयने मोरबे आणि कळंबोली यांना जोडणारा १५ किलोमीटरचा लिंक रोड विकसित करण्याची योजना आखली आहे. हा रस्ता दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला थेट जेएनपीएशी जोडेल. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचा महाराष्ट्र विभाग २०२६ पर्यंत पूर्ण होत असल्याने ९,००० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे मालवाहतूक सुधारण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.