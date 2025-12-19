महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai: वाहतूक कोंडी सुटणार! मुंबई ते पुणे फक्त ९० मिनिटांत आणि बेंगळुरू प्रवास ५ तासांत होणार, नवीन एक्सप्रेसवेची घोषणा

Mumbai To Pune New Expressway: महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार आहे. राज्यभरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. यासाठी नितीन गडकरींनी मोठी घोषणा केली आहे.
New expressway connecting Mumbai to Pune

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

केंद्र सरकारने १.५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवास आणि गतिशीलता वाढविण्यासाठी अभूतपूर्व सुधारणा होणार आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या योजनेची घोषणा केली. ज्याचा उद्देश राज्यभरातील प्रवाशांचा प्रवास वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करणे, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहतूक कोंडी कमी करणे आहे.

