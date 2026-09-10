मुंबई गोवा हायवेच्या उद्घाटनाला येणार नाही, लाज वाटते; गडकरींचे विधान, म्हणाले, आता वेगळा वर्ल्ड रेकॉर्ड करायचाय

पणजी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाला विलंब होत असल्याचे पाहून मला लाज वाटत आहे. मी या महामार्गाच्या उद्घाटनाला येणार नाही' असे म्हणत त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे. .गोव्यातील पर्वरी येथे सहापदरी उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी 'मुंबई-गोवा महामार्गाच्या' कामाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'यंत्रणांकडून मुंबई गोवा महामार्गाचे ९० टक्के काम पुर्ण झाले, असा दावा केला जात असला तरीही या महामार्गावरील पूलांची आणि बाह्यवळण मार्गांच्या कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. त्यामुळे यंदाही गणेशभक्त्यांच्या कोकणतील वाटेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे' असा खेद नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत व्यक्त केला..Eknath Shinde: ठाकरे गटानंतर शिंदेसेनेला धक्का, बालेकिल्ल्यातील नगरसेवकाचे पद रद्द.नितीन गडकरी काय म्हणाले?मुंबईहून गोव्यात येण्याकरता मुंबई-गोवा महामार्गात कोकणाचाही भाग आहे. मात्र मुंबई गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यास विलंब झाला आहे, माझ्या दृष्टीने ही थोडी दृर्भाग्याची गोष्ट आहे. सरकारकडून याबाबत असा दावा केला जात आहे की, मुंबई गोवा महामार्ग अनेक कंत्राटदारांमुळे रखडला आहे. तसेच या महामार्गासाठी असलेले भूसंपादनच झाले नव्हते. त्यामुळे ''आतापर्यंत जगात सात रेकॉर्ड्स झाले असून मला आठवा रेकॉर्ड करायचा आहे, जो म्हणजे वर्षभरात जास्तीत जास्त कंत्राटदारांना ब्लॅक लिस्टेड करणं आणि अधिकाऱ्यांना निलंबित करणं," असा आहे, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले..Mumbai News : रेल्वे रुळालगत बॅनर; ‘लोकल उशिरा... रोजच लेट!’ कोपर स्थानकाजवळ बॅनरमधून मध्य रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी, सोशल मीडियावर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल.त्याच्यापुढे त्यांनी असे म्हटले की, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला प्रचंड विलंब होत आहे. या विलंबाची मला लाज वाटतेय, हे काम आधीच पूर्ण व्हायला हवे होते; त्यामुळे मी या महामार्गाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला येणार नाही," असे विधान नितीन गडकरी यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.