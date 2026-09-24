Omraje Nimbalkar Viral Video : राणा जगजितसिंह यांना पाहून खासदार ओमराजे निंबाळकर मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनात बसताना अचानक मागे फिरले?, व्हायरल व्हिडिओ

Omraje Nimbalkar News : धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यादरम्यान राजकीय विरोधक असलेले खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील एकाच ठिकाणी दिसून आले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनात बसण्याच्या वेळी घडलेल्या एका प्रसंगाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला असून, त्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस हे पुढील ठिकाणी जाण्यासाठी वाहनात बसत असताना खासदार ओमराजे निंबाळकरही त्या वाहनात बसण्यासाठी पुढे आले. त्यांनी वाहनाचा दरवाजा उघडला. मात्र, त्याचवेळी वाहनात राणा जगजितसिंह पाटील असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर ओमराजे यांनी अचानक मागे फिरत तेथून जाणे पसंत केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे..यावेळी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहनातून खाली उतरत ओमराजे यांना आत बसण्याची विनंती केल्याचेही दिसते. मात्र, ओमराजे यांनी वाहनात न बसता तेथून निघून जाणे पसंत केले..Omraje Nimbalkar सोडून गेले.. ठाकरेंनी शब्दाप्रमाणं नवा चेहरा उतरवलाच? | Kailas Patil.या संपूर्ण प्रसंगाचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे. ओमराजे निंबाळकर आणि राणा जगजितसिंह पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रसंगाची चर्चा रंगली आहे. मात्र, ओमराजे यांनी मागे फिरण्यामागील नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे व्हिडिओवरून विविध राजकीय चर्चा सुरू झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.