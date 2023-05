Buldhana Bus Accident: साखर झोपेत काळाचा घाला; 30 प्रवाशांची बस नदीत कोसळली

बुलडाण्यामध्ये प्रवासी बसला भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. शेगाववरून पुण्याच्या दिशेनं निघालेली बस पैनगंगा नदीत कोसळून भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये १ महिलेचा मृत्यू झाला आहे. (One passenger died and some passengers injured in Buldhana bus accident)

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बस पुण्याला निघाली होती. या अपघातामध्ये बसमधील एका महिला प्रवाशाचा मृत्यू झाला आहे तर 17 जण जखमी झाले आहेत. या अपघाताचा तपास बुलडाणा पोलिस करत आहेत.

बुलडाण्याच्या शेगाववरुन पुण्याला जाण्यासाठी निघालेल्या प्रवासी बसला मंगळवारी रात्री 11:30 वाजताच्या सुमारास अपघात झाला. स्वरा ट्रॅव्हल्सच्या खासगी लक्झरी बसला हा अपघात झाला आहे. चिखली रोडवरील पेठजवळ ही घटना घडली. पेठ या गावाजवळ असलेल्या पैनगंगा नदीच्या पुलावरून बस खाली कोसळली.

ही लक्झरी बस जवळपास 25 ते 30 फूट खोल कोसळली. अपघातामध्ये बसमधील सर्व प्रवासी जखमी झाले आहेत. जवळपास 25 प्रवासी या बसमधून प्रवास करत होते. या अपघातामध्ये एका महिला प्रवाशाचा मृत्यू झाला आहे. तर 17 जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पेठ येथील गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरु केले.