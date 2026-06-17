शिवसेना ठाकरे गटाचे ६ खासदार फुटल्याची माहिती समोर येत आहे. शिवसेनेच्या ६०व्या वर्धापन दिनाच्या तोंडावर घडत असलेल्या या घडामोडींनी महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. येत्या काही दिवसात शिवसेना ठाकरेंचे ९ पैकी ६ खासदार शिंदे गटात जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे गटाने ७ खासदार संपर्कात असल्याचा दावा केला होता. तर ऑपरेशन टायगरवरून ठाकरेंचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी दावा केला की, फुटलेल्या खासदारांना १५ कोटी रुपये अॅडव्हान्स देण्याचा प्रस्ताव आहे. Operation Tiger Controversy Intensifies in Maharashtra Politics.ऑपरेशन टायगरच्या हालचालींना वेग आला असून ठाकरेंचे ६ खासदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची ते भेट घेऊन पाठिंब्याचं पत्र देऊ शकतात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेसुद्धा दिल्लीला गेले असल्याचं सांगण्यात येतंय. याबाबत दुपारपर्यंत चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे..शिवसेनेत पुन्हा भूकंप! ६ खासदार फुटण्याची भीती, उद्धव ठाकरे गट सक्रिय; अरविंद सावंतांचं लोकसभा अध्यक्षांना पत्र.संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली असून त्यात म्हटलं की, अपना सपना मनी मनी, किमान ५० कोटी रुपये प्रत्येक खासदारासाठी डील झालंय. यातले १५ कोटी अॅडव्हान्स दिले आहेत. या लोकांची किंमत ५० हजारांचीही नाहीय. फक्त शिवसेना या ब्रँड नावामुळे किंमत वाढलीय..शिवसेना ठाकरे गटातून शिंदे गटात जाण्याच्या तयारीत असलेल्यांमध्ये नागेश पाटील आष्टीकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे आणि ओमराजे निंबाळकर यांची नावे चर्चेत आहेत. अद्याप सहाव्या खासदाराचं नाव स्पष्ट झालेलं नाही. रविवारी ठाकरे गटानं घेतलेल्या बैठकीत ६ पैकू ५ खासदार अनुपस्थित होते. मंगळवारीच संजय देशमुख यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव यांची भेट घेतली होती अशी माहिती समोर येते..सहावा खासदार कोण?शिवसेना ठाकरे गटाचा फुटलेला सहावा खासदार कोण याची चर्चा सध्या रंगली आहे. पाच नावं स्पष्ट झाली असली तरी सहाव्या खासदाराचे नाव गुलदस्त्यात आहे. सहावा खासदार संजय दीना पाटील असल्याचं म्हटलं जातंय. ते दिल्लीला रवाना झाले आहेत. अद्याप पाठिंब्याचं पत्र समोर आलेलं नाही..शिवसेनेचे ९ खासदारठाकरे गटाचे लोकसभेत ९ खासदार आहेत. यात भाऊसाहेब वाकचौरे, राजाभाऊ वाझे, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर, संजय दीना पाटील, अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि संजय जाधव यांचा समावेश आहे. रविवारी झालेल्या पार्टीला फक्त चार खासदार थेट उपस्थित होते. तर इतर खासदार ऑनलाइन सहभागी झाले होते..शिवसेनेचे विधान परिषदेचे आमदार कृपाल तुमाने यांनी दावा केला की, शिवसेना ठाकरे गटाच्या ७ खासदारांसोबत संपर्क आहे. चर्चा अंतिम टप्प्यात असून पावसाळी अधिवेशनाआधी शिंदे गटात ते प्रवेश करू शकतात. महिन्याभरापासून यावर काम सुरू होतं असा दावाही तुमाने यांनी केला होता. मात्र शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी हे दावे फेटाळून लावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.