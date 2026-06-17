शिवसेनेत पुन्हा भूकंप! ६ खासदार फुटण्याची भीती, उद्धव ठाकरे गट सक्रिय; अरविंद सावंतांचं लोकसभा अध्यक्षांना पत्र

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ९ पैकी ६ खासदार फुटल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरू होती. आता यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याचं म्हटलं जातंय. ठाकरेंचे खासदार फोडण्यासाठी ऑपरेशन टायगर राबवलं जात असून ठाकरेंचे सहा खासदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत. स्वतंत्र गट स्थापन करण्यासाठी ते लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देणार असल्याची माहिती समोर येतेय. दरम्यान, खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करू नये यासाठी ठाकरे गटाकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. ठाकरेंचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवलं आहे. Arvind Sawant Moves to Counter Split Speculation.ठाकरेंच्या शिवसेनेचे लोकसभा गटनेते अरविंद सावंत यांनी खासदारांना व्हिप बजावला आहे. तसंच लोकसभा अध्यक्षांना दिलेल्या पत्रात म्हटलं की, पक्षाचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा कोणत्याही फुटीर गटाला किंवा स्वतंत्र गटाला मान्यता, दर्जा अथवा विशेषाधिकारी देऊ नये. ज्या राजकीय पक्षांकडून सदस्यांना जनादेश मिळाल्याचा दावा करता येतो त्यांना त्याच पक्षाच्या विरोधात कार्य करत गटांना मान्यता देण्याची कोणतीच तरतूद अस्तित्वात नाही. स्वतंत्र गटाच्या अशा कोणत्याही मागणीला संसदीय कार्यपद्धतीत आधार नाही असंही अरविंद सावंत यांनी पत्रात नमूद केलंय..Uddhav Thackeray: ठाकरे गटात मोठा भूकंप! ७ खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार? मातोश्रीवर हायव्होल्टेज बैठक.शिवसेना ठाकरे गटाच्या नावावर आणि चिन्हावर निवडून आलेले काही खासदार स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अथवा इतर पक्षात विलिनीकरणासाठी संपर्क साधत असल्याचं काही बातम्यांमधून समोर आलंय. अशा प्रकारच्या बातम्यांमुळे राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षांच्या घटनात्मक चौकटीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षाची अधिकृत भूमिका सांगणं महत्त्वाचं असल्याचंही अरविंद सावत यांनी पत्रातून सांगितलं आहे..लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर शिवसेना ठाकरे गटाची भूमिका मांडताना अरविंद सावंत यांनी म्हटलं की, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा एकच राजकीय पक्ष आहे आणि कायद्याच्या दृष्टीनंही तो तसाच अस्तित्वात आहे. संसदीय गटाचं अस्तित्व पूर्णत: राजकीय पक्षावर अवलंबून असतं. तो राजकीय पक्षाचाच एक घटक म्हणून काम करत असतो.लोकसभेत ठाकरे पक्षाच्या स्वतंत्र गट किंवा फुटीर गटाला मान्यतेची अथवा विलीनीकरणाची मागणी ही राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षांच्या घटनात्मक चौकटीत बसणारी नाही. संविधानाच्या ९१वी दुरुस्ती अधिनियम २००३नुसार फुटीची तरतूर रद्द केलीय. त्यानंतर राजकीय पुनरर्चनेमुळे अपात्रतेपासून सूट मिळवण्यासाठी एकच अपवाद आहे. १०व्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ नुसार विलीनीकरण झाल्यासच अपात्रतेतून सूट मिळते असंही अरविं सावंत यांनी पतारत म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.