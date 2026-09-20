PM Kisan Yojana: खुशखबर! 'या' महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार २००० रुपये; किसान योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर

सरकारकडून महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग, शेतकरी अशा अनेकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नवनवीन योजना जाहीर केल्या जातात. सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना' सुरु केली आहे. .या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचे हप्ते तीन महिने २००० रुपयांच्या समान हप्त्यांमध्ये देण्यात येते. आतापर्यंत पीएम किसान योजनेचे २३ हप्ते देण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता २४वा हप्ता कधी मिळणार, अशा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडत आहे. याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे..Mumbai Metro: मुंबईत मेट्रो कामाचा आणखी एक बळी! धावत्या दुचाकीवर लोखंडी बॅरिकेड कोसळला, एकाचा मृत्यू .प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा (PM-KISAN) लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना २० जून २०२६ रोजी २३ वा हप्ता जारी करण्यात आला होता. डीबीटीच्या (DBT) माध्यमातून या हप्त्याअंतर्गत ९.४४ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना तब्बल १८ हजार ८८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली. या योजनेच्या हप्त्यांमध्ये चार महिन्यांचे अंतर असल्याने ऑक्टोबर २०२६मध्ये २४वा हप्ता येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..२४व्या हप्त्यात पात्र शेतकऱ्यांना नेहमीप्रमाणे २,००० रुपयांचा हप्ता मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र याबाबत अद्याप सरकारकडून अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएम किसान योजनेबाबत सोशल मीडियावर किंवा व्हायरल होणाऱ्या मेसेजवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले जात आहे..Mumbai News: संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी, आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक.e-KYC असणे अनिवार्यपीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे. तसेच बँक खातं, आधारशी संबंधित माहिती आणि योजनेतील नोंदी योग्य आहेत का, हे देखील तपासणे गरजेचे आहे. तथापि, सरकारकडून २४व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर होईपर्यंत कोणतीही संभाव्य तारीख अंतिम मानू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.