Praful Patel reply Raj Thackeray Video: ‘’राज ठाकरे, वाकरे माझा काय संबंध? ते….’’ ; प्रफुल्ल पटेल पत्रकार परिषदेतच भडकले!

NCP leader Praful Patel Press : ''अजितदादानंतर काय, कोण, कुठे, कसं? ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे.'' असंही पटेलांनी स्पष्ट केलय.
NCP leader Praful Patel addressing the media during a press conference while responding to statements made by MNS chief Raj Thackeray.

Mayur Ratnaparkhe
Praful Patel Responds to Raj Thackeray’s Statements : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर, महाराष्ट्रात वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. तर आता अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष कोण असणार, यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहेत. शिवाय, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनकरणाचा मुद्द्यावरूनही राजकारण तापलं आहे.

दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलनीकरणसाठी अजित पवार तयार होते, असं शरद पवारांसह त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगितलं जात आहे. तर दुसरीकडे अजित पवारांच्या पक्षाचे नेत प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, भुजबळ यांच्याकडून हे नाकारलं जात आहे.

दरम्यान, अजितदादानंतर आता पक्षाध्यक्ष पदासाठी प्रफुल्ल पटेल यांचेही नाव चर्चेत आले होते. ज्यावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करून मोठं विधान केलं होतं. ज्यानंतर आता प्रफुल्ल पटेल यांनी आज पत्रकारपरिषद घेत, मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होणार नाही, असे स्पष्ट केले. शिवाय, राज ठाकरेंनाही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

Raj Thackeray Tweet on NCP President Post : ‘’राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष कोणीही मराठी असावा, पाटील असावा पण..’’ ; राज ठाकरेंच्या ट्वीटने खळबळ

प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, ‘’अजितदादानंतर काय, कोण, कुठे, कसं? ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. ती मी योग्यरितीने पार पाडत आहे. राज ठाकरे, वाकरे माझा काय संबंध ते माझ्या पक्षाचे व्यक्ती आहेत का? त्यांनी ठरवायचं का माझ्या पक्षाचा विधिमंडळ नेता कोण की, अध्यक्ष कोण?’’

राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदी पटेल, पियूष गोयल यांचं विधान; तटकरे म्हणाले असं काही झालंच नाही

तसेच ‘’आम्ही काय राज ठाकरे किंवा सकाळी ९ वाजताचं जे बुलेटीन आहे वैगेर वैगेरे किंवा कुणी तेलंगनाचं वार आहे हे सगळे लोक येवून, आम्हाला सांगतात की आम्ही आमच्या पक्षात काय करायचं. आम्ही योग्य निर्णय घेतला आहे पहिला आणि दुसराही योग्य निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहोत.’’ असंही यावेळी पटेल यांनी स्पष्ट केले.

Leaders Who Died in Air Crashes : विमान अन् हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झालेले देशातील राजकीय नेते

राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले होते? –

‘’महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गेल्या काही काळात पार विचका झाला आहे त्यावर खरंतर भाष्य पण करावं असं वाटत नाही. पण तरीही आज दिवसभर ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावर बोलावंच लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासारख्या अस्सल मराठमोळ्या मातीतला, आणि रांगड्या पक्षाचा अध्यक्ष हा कोणीही मराठी असावा, पाटील असावा पण पटेल नाही.’’ असं राज ठाकरेंनी म्हटलेलं आहे.

