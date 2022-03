"आपल्या बुडाखाली किती जळतंय हे संजय राऊतांनी आधी बघावं"

विवेक अग्निहोत्री यांचा चित्रपट 'द काश्मीर फाईल्स' सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. हा चित्रपट चर्चेस येण्याचे एकमेव कारण म्हणजे यावरून देशभरात सुरू असलेले राजकारण. महाराष्ट्राच्या राजकारणातूनही या चित्रपटावर बऱ्याच प्रतिक्रिया येत आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी या चित्रपटातील बऱ्याच गोष्टी खोट्या असल्याचे वक्तव्य केले आहे. यावर भाजप नेते प्रविण दरेकरांनी संजय राऊतांना टिकास्त्र सोडले. (Pravin Darekar criticized on sanjay raut commented on the kashmir files movie)

प्रविण दरेकर म्हणाले, “संजय राऊत आता महाराष्ट्राचे नेते नाहीत तर ते राष्ट्रीय नेते झाले आहेत. आपण पाहिलं की शिवसेनेला युपी आणि गोव्यात नोटपेक्षा कमी मत मिळाली.”

दरेकर पुढे म्हणाले, “ किती बेरोजगार जणांना रोजगार दिले आधी हे संजय राऊतांनी बघावं. आपल्या बुडाखाली किती जळत आहे ते बघावं, मग काश्मीर ची काळजी करावी. काश्मीर ची काळजी करण्यासाठी मोदी, शहा भक्कम आहेत”

काश्मीर फाईल्सने वास्तववादी चित्र उभं केलं आहे तिथे कोणाची बाजू मांडली नाही, असेही दरेकर म्हणाले.